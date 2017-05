Jogo Santos x Santa Fe AO VIVO hoje pela Copa Libertadores (0-0)

Já o Santos vem a campo com: Vanderlei; Victor, David, Veríssimo e Matheus Ribeiro; Renato, Thiago Maia e L. Lima; V. Bueno, Oliveira e B. Henrique.

O Santa Fe está escalado com: Castellanos; Juan Roa, J. Moya, Urrego e Mosquera; Perlaza, Salazar, Balanta e J. Gómez; Johan Arango e Stracqualursi.

Vamos as escalações das equipes!

Boa noite para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Santos x Santa Fe ao vivo pela Copa Libertadores. Fique conosco e acompanhe todos os detalhes desse grande duelo!

O técnico Dorival Júnior relacionou 19 jogadores para o confronto, são eles: Vanderlei e Vladimir; Cléber, David Braz e Lucas Veríssimo; Matheus Ribeiro e Victor Ferraz; Leandro Donizete, Cittadini, Lucas Lima, Renato, Thiago Maia e Vitor Bueno; Bruno Henrique, Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández.

“Sabemos que o Santa Fe é um time que gosta de jogar no contra-ataque. Eles têm jogadores rápidos pelas laterais e altos na área. Essas jogadas nas laterais são perigosas, eles cruzam muitas bolas. E também sabemos que eles marcam bem, mas vamos tentar encontrar espaço. Queremos terminar todas as nossas jogadas com finalizações para não sermos surpreendidos” explicou o volante Renato.

O Alvinegro treinou jogadas ofensivas com passes rápidos. A ideia é ser objetivo na intermediária ofensiva, valorizando a posse e buscando finalizações. Quando o Santa Fe roubar a bola, a equipe precisa agir rápido para desarmar. É o que espera do técnico Dorival Júnior.

O Santos tem a estratégia definida para tentar vencer o Santa Fe. Para não ser surpreendido como o Botafogo contra o Barcelona de Guayaquil, o Peixe vai apostar na reação rápida e finalizações.

O Santa Fe é vice-líder do grupo, a equipe tem quatro pontos, se vencer o time colombiano poderá assumir a liderança do Santos. Na outra partida do grupo, se enfrentarão The Strongest e Sporting Cristal, na Bolívia.

O Peixe tem ótimo retrospecto no Pacaembu. São 18 vitórias consecutivas. Em jogos de Libertadores, o time nunca perdeu no estádio.

Na liderança do grupo 2, com cinco pontos, o Santos pode encaminhar sua classificação para as oitavas de final. Após o empate na Colômbia, por 0 a 0, contra o mesmo Santa fe, o Peixe tentará fazer valer o mando de campo, junto com sua torcida e com o Pacaembu com mais de 25 mil torcedores, a equipe paulista ira tentar levar os três pontos e encaminhar sua classificação.

O Santos enfrentará o Independente Santa Fe ao vivo (COL), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira (4), às 21h45, no Pacaembu, em São Paulo. Vitória da equipe paulista pode encaminhar sua classificação para a próxima fase.