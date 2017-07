Resultado Atlético-GO x Santos (1-1)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Na próxima rodada, o Peixe receberá o São Paulo na Vila Belmiro. Já o Atlético-GO receberá o Vitória, no mesmo Olímpico.

As duas torcidas saem irritadas do Olímpico. Com o resultado, o Santos entra no G-4, com 17 pontos. Já o Dragão segue na lanterna, com 7 pontos.

FIM DE PAPO NO OLÍMPICO! ATLÉTICO-GO 1 x 1 SANTOS!

47' UHHHHH! Após o corte errado de Roger Carvalho, a bola sobrou para Lucas Lima que encheu o pé, mas a bola subiu.

46' Cartão amarelo para Bruno Pacheco, do Atlético-GO.

45' Três minutos de acréscimos.

44' ISOLOU! O Atlético tentou chegar, mas a finalização de Jonathan passou longe do gol de Vanderlei.

42' UHHH! Thiago Ribeiro foi até a linha de fundo e cruzou para a área achando Hernández, mas o colombiano novamente pegou mal e isolou.

42' Mais uma partida ruim do Santos sob comando de Levir Culpi, mas os torcedores do Peixe no Olímpico ainda acreditam na vitória.

36' Atlético-GO se defende muito bem, mas não consegue atacar. Torcedores chamam o técnico Doriva de ''burro''.

33' UHHHH! Thiago Ribeiro recuperou, tocou para Lucas Lima que deixou a bola passar para Vladimir Hernández, mas o atacante do Peixe chutou por cima.

32' Última mudança no Atlético: Sai: Eduardo / Entra: Jonathan

26' Com o empate, o Santos retorna, momentaneamente, para o G-4. Já o Dragão retorna para a lanterna.

25' Abuda saiu jogando mal, Lucas Lima recuperou e tocou para Thiago Maia que arriscou de longe e marcou um belo gol. 1 a 1.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO SANTOS! É DE THIAGO MAIA!

22' Segunda mudança no Atlético: Sai: Breno Lopes / Entra: Diego Rosa

20' Dragão é mais perigoso nos contra-ataques que o Santos, nesse segundo tempo.

19' Mudança no Santos: Sai: Noguera / Entra: Thiago Ribeiro

15' Primeira mudança no Atlético-GO: Sai: Andrigo / Entra: Abuda

14' Santa segue sem conseguir finalizar, mesmo com um jogador a mais.

12' Cartão amarelo para Thiago Maia, do Santos.

7' Partida paralisada para o atendimento do goleiro Felipe.

5' JORGINHO É EXPULSO! Na sequência da defesa, Vladimir foi derrubado por Jorginho e o meia do Dragão recebeu o segundo amarelo.

5' VANDERLEEEEEI!!! Após ganhar de David Braz, Andrigo cruzou para Breno Lopes que entrou livre na área, mas o goleiro santista impediu o segundo.

4' Com dois titulares em campo, o Santos tenta ir para cima, mas esbarra mais uma vez nos próprios erros.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Mudança no Santos: Sai: Alison / Entra: Thiago Maia

Equipes de volta para a segunda etapa.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! ATLÉTICO-GO 1 x 0 SANTOS!

44' Dois minutos de acréscimos.

37' Atlético segue bem melhor na partida. São 9 finalizações do Dragão contra uma do Peixe.

33' Cartão amarelo para Marcão Silva, do Atlético-GO.

31' Alteração no Santos: Sai: Vitor Bueno / Entra: Lucas Lima

29' Vitor Bueno pediu substituição. Lucas Lima vem aí.

25' Andrigo tentou passar por dois santistas, conseguiu, mas cruzou mal e a bola foi na rede pelo lado de fora.

20' Santos tenta reagir chegando pelos lados do campo, mas n˜ao consegue levar perigo.

16' UHHHHH! Após cobrança de falta, Vanderlei espalmou para escanteio.

13' Cartão amarelo para Jorginho, do Atlético-GO.

11' Na cobrança de Everaldo, Vanderlei defendeu e a bola foi na trave, mas no rebote, Andrigo dividiu com Caju e mandou para o fundo do gol. Dragão 1 a 0.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-GO!!!! É DE ANDRIGO!!!!

10' PÊNALTI PARA O DRAGÃO!!! Breno Lopes foi lançado, ganhou de Nogueira e foi derrubado por Vanderlei.

7' O Dragão equilibrou a partida e tenta chegar, sem sucesso, ao gol de Vanderlei.

3' Santos começou melhor e tem a posse de bola.

BOLA ROLANDO PARA ATLÉTICO-GO x SANTOS!

Equipes em campo.

No início da rodada, o Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0.

O lanterna Atlético-GO receberá o Santos no Olímpico em Goiânia, às 19h. Para o Dragão, um triunfo é fundamental para se aproximar da saída do Z-4. Já o Santos precisa da vitória para se tranquilizar e voltar a perseguir Grêmio e Corinthians.

Na última rodada, o Atlético-GO foi derrotado pelo Vasco em São Januário, por 1 a 0. Veja os melhores momentos:

Já o Peixe recebeu o Sport na Vila Belmiro e também foi derrotado por 1 a 0. Veja os melhores momentos:

Na próxima rodada, o Atlético-GO receberá o Vitória novamente no Olímpico, no sábado (08) às 16h. O Santos fará o clássico contra o São Paulo na Vila, no domingo (09) às 19h

De volta! Após ser afastado para perder peso, Walter está de volta à equipe do Atlético-GO. Jeferson Nem e Niltinho são os novos jogadores do Dragão.

Empolgou! De volta ao time titular do Santos, Daniel Guedes está empolgado com a nova chance no Peixe: "A confiança aumentou muito. Eu estava há oito meses sem jogar, fui bem e ganhamos fora de casa. Defendi bem e saí para o jogo sem medo, com alegria. Agora posso fazer ainda mais para as oportunidades virem com cada vez mais frequência".