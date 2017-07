Apesar de empate com lanterna Atlético-GO, Thiago Maia elogia Santos: "Acho que fomos bem"

(Foto: Divulgação/Santos FC)

Neste sábado (1°), o Santos viajou até Goiânia para enfrentar o Atlético-Go, lanterna do Campeonato Brasileiro, pela 11ª rodada da competição. Jogando fora de casa, a equipe santista saiu atrás no placar, mas empatou a partida com gol do volante Thiago Maia. Após a partida, o jovem meio campo do Santos elogiou a atuação do time misto e também destacou o seu gol depois de voltar ao time.

Thiago Maia começou a sua entrevista coletiva falando sobre o Santos entrar no jogo com um time misto e poupando alguns de seus jogadores. Mesmo com alguns reservas, o meia de 20 anos elogiou o time. “Eu acho que fomos bem. O time que entrou não estava entrosado, não vinha jogando, mas acho que eles foram bem”, disse o meia.

O meio campo santista também reclamou um pouco das condições do gramado pesado no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira e se mostrou bastante contente por voltar a marcar com a camisa do Peixe. “O gramado estava pesado. Claro que alguns jogadores sentiram, como o David Braz que vinha jogando. Mas fico feliz pelo gol e pelo empate, pois pude ajudar a equipe”, comentou o jovem.

Finalizando a sua entrevista pós-jogo, o volante voltou a destacar sua felicidade de voltar a marcar e falou sobre importância do gol depois de perder a partida contra o Flamengo por problemas de saúde. “Eu estava precisando desse gol, estava doente e não pude jogar contra o Flamengo. Fui feliz marcando o gol de empate”, encerrou Thiago Maia.

A próxima partida do Santos será na quarta-feira (5), já pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A equipe santista joga novamente fora de casa, jogando no Paraná, aonde vai enfrentar o Atlético Paranaense. A partida será no Estádio Arena da Baixada, às 19h15.