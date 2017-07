Vitor Bueno sofre lesão no ligamento do joelho e só volta ao Santos em 2018

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

O Santos não poderá mais contar com Vitor Bueno em 2017. O atleta foi diagnosticado com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito após exame de ressonância magnética realizados nesta segunda-feira (3).

O meia torceu o joelho no primeiro tempo do empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO no último sábado (1º), no estádio Olímpico. A estimativa de retorno do atleta é de sete a nove meses. O meia terá que passar por cirurgia nos próximos dias.

A comissão técnica do Peixe terá que inscrever um novo atleta para substituir o jogador na Copa Libertadores da América. O atleta ainda não foi escolhido.