Atlético-PR x Santos AO VIVO agora na Libertadores (1-0)

21 min: Lucho González cruza direto nas mãos de Vanderlei

16 min: UUUH! Escanteio na cobrado na área do Atlético, Kayke desvia mas Bruno Henrique não consegue finalizar

6 min: GOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! Sidcley cruza na entrada da área rasteiro, Lucho fura e Nikão chega fuzilando para o abrir o placar.

0 min: Começa o jogo!

Já o Santos está escalado com: Vanderlei; Ferraz, Veríssimo, Braz, J. Mota; Maia, Renato, Lucas; B. Henrique, Copete e Kayke.

O Atlético-PR vem a campo com: Weverton; Cascardo, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Rossetto, Lucho, Coutinho e Nikão; Ederson.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Atlético-PR x Santos FC ao vivo. A transmissão em tempo real começará na hora da partida, às 19h15, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O Santos encara o Atlético-PR às 19h15 desta quarta-feira (5), na Vila Capanema, em Curitiba, pela oitavas de final da Copa Libertadores da América. A equipe paulista ainda está invicta na competição, e vai até Curitiba a fim de levar uma boa vantagem para a partida de volta, marcada para dia 10 de agosto, na Vila Belmiro.

O técnico Levir Culpi ainda não poderá contar com o camisa 9 Ricardo Oliveira, e com o Zeca. O treinador também terá outro desfalque, o meia Vitor Bueno, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficará de fora da temporada de 2017. Mas o Peixe terá o retorno de Bruno Henrique, que cumpriu suspensão automática na vitória por 4 a 0 sobre o Sporting Cristal, na última rodada da fase de grupos. Levir também poderá contar com Alisson e Vecchio, recém-inscritos na competição.

Ricardo Oliveira, recém recuperado de uma pneumonia e de uma contusão no tornozelo direito, continua fazendo uma intertemporada no CT Rei Pelé para recuperar 100% de suas condições físicas e técnicas. Já o camisa 37 Zeca segue realizando trabalhos de prevenção e recuperação para voltar bem prepara para os próximos desafios. O zagueiro Cleber está recuperado de um edema na panturrilha direita, mas fica fora deste confronto para recuperar suas condições técnicas.

O técnico Levir relacionou 19 atletar para esta viagem a Curitiba. Um atleta terá que ser cortado do banco de reservas, já que na Libertadores podem somente sete jogadores ficarem no banco.

Confira a lista de convocados para encarar o Atlético-PR:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Daniel Guedes e Victor Ferraz

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo

Meias: Alison, Jean Mota, Leandro Donizete, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia e Vecchio

Atacantes: Bruno Henrique, Copete, Kayke e Vladimir Hernández