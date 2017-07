Levir Culpi comenta que decisão contra Atlético-PR está aberta e convoca torcida para jogo de volta

Google Plus

(Foto: Divulgação/Santos FC)

O Santos venceu o Atlético-PR por 3 a 2, nesta quarta-feira (5), na Vila Capanema, em Curitiba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Apesar da vitória, o técnico Levir Culpi fez questão de falar que a decisão ainda está aberta para a partida de volta, que ocorrerá no dia 10 de agosto, na Vila Belmiro.

"O tamanho é difícil de medir. É uma situação muito favorável, o resultado foi ótimo. Agora é nossa vez de jogar em casa e aproveitar o que tem de bom de jogar em casa. Ainda está em aberto, é claro, a Libertadores é assim. São jogos de 100%, nem mais e nem menos. É claro, tenho 50 anos de futebol, nada pode me surpreender. É uma rotina isso, acontece muito. Há uma lógica, melhoramos nossa condição, mas temos mais 90 minutos", afirmou Levir.

Para o treinador do Peixe, o equilíbrio da equipe paulista foi o fator principal para a conquista do ótimo resultado em Curitiba. O comandante aproveitou para 'convocar" os torcedores do Santos para o duelo de volta, dia 10 de agosto, na Vila Belmiro.

“Tivemos os melhores momentos, time foi equilibrado e mereceu a vitória. Agora temos que colocar a nossa força dentro de casa, principalmente o torcedor, que anda um pouco afastado. Talvez seja por nossa causa, mas temos que ir juntos nessa Libertadores. Vai ser mais fácil se estivermos juntos”, explicou.

Com a vitória, o Santos leva uma imensa vantagem para o jogo de volta. Agora, o Peixe pode até ser derrotado por 1 a 0 ou 2 a 1, que mesmo assim consegue a classificação para as quartas de final da Libertadores. Para Levir, porém, a vaga ainda não está definida.

"É uma situação muito favorável. Resultado foi ótimo. Agora é a nossa vez de jogar em casa, aproveitar a torcida do lado. Ainda está aberto, é claro, porque a Libertadores é assim. São jogos de 100%. Nem mais, nem menos", concluiu o treinador.

O Santos agora volta as ações para o Campeonato Brasileiro. No domingo (9), a equipe fará clássico paulista contra o São Paulo às 19h, na Vila Belmiro.