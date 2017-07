De volta ao futebol brasileiro e recuperando-se de lesão, Nilmar acerta com o Santos

Última passagem do atleta no Brasil foi pelo Internacional (Foto: Getty Images)

O atacante Nilmar, ex-Internacional e Corinthians, fechou com o Santos até o fim da próxima temporada. O atacante de 32 anos, passou por exames médicos nessa semana e foi aprovado. O atleta assinou o contrato até o fim de 2018 e receberá salários de R$ 200 mil mensais, considerado o teto salarial do clube paulista, além de existir bônus por produtividade.

O departamento médico do Peixe fez várias análises do atacante de 32 anos desde a última segunda-feira (3). Nilmar tem histórico de lesões nos joelhos. O relatório do departamento médico alvinegro acabou sendo favorável à contratação. O atacante não atua há 14 meses. Ele rescindiu contrato recentemente com o Al-Nasr, dos Emirados Árabes.

Nilmar já havia sido oferecido ao Santos em maio, mas o salário alto fez o Santos recuar do acordo. Mas com a má fase de seus atacantes, a diretoria santista mudou de ideia. O departamento médico do Santos prevê que Nilmar demore cerca de dois meses para fazer a sua estreia com a camisa santista.

O novo reforço do Peixe teve três passagens pelo Internacional, o atacante também teve passagem pelo Corinthians. Nilmar tem passagens pela Europa, em 2004-2005, o atacante jogou na equipe do Lyon, e em 2009-2012 ele atuou pela equipe do Villareal. O atacante recentemente estava no Al-Nasr do Emirados Árabes.