Copete brilha, Santos vence e afunda São Paulo no Z-4

Sob olhares de Dorival Jr, São Paulo (novo clube do treinador) e Santos (ex-clube de Dorival) se enfrentaram na Vila Belmiro. Embalado pela vitória na Libertadores, o Peixe voltou a vencer no Brasileirão. O time praiano ganhou por 3 a 2, três gols de Copete, artilheiro do Peixe no campeonato. Shaylon e Arboleda diminuíram, mas Pratto perdeu um pênalti para o Tricolor, que poderia empatar a partida.

O Santos assumiu a quarta posição, com 20 pontos, e pensa em se aproximar dos líderes. Já o Tricolor, que apresentará Dorival nesta segunda-feira (10), caiu para a penúltima posição, com 11 pontos, e volta a conviver com umas das crises por estar afundado na zona de rebaixamento.

Na quarta-feira (12) às 19h30, o Santos irá até o Independência enfrentar o Atlético-MG. O São Paulo receberá o Atlético-GO, quinta-feira (13) às 19h30, no Morumbi.

No fim, Copete aproveita vacilo e dá a vantagem para o Peixe

A primeira etapa foi animada. O São Paulo chegou a abrir o placar aos seis minutos, mas Denilson estava impedido. O Santos respondeu na sequência, na finalização perigosíssima de Thiago Ribeiro. No lance seguinte, Lucas Veríssimo ganhou da defesa tricolor e cabeceou por cima do gol de Renan Ribeiro.

O Santos seguiu melhor e Renan Ribeiro parou a finalização de Kayke, aos 15. Aos 29, o Alvinegro voltou a levar perigo com Kayke, mas o atacante não aproveitou o erro de Júnior Tavares e chutou por cima do gol. Oito minutos depois, veio a melhor chance da partida até então: após bate-rebate na área, a bola se ofereceu limpa para Copete, sem goleiro, mas o colombiano perdeu incrivelmente.

Aos 41, Thiago Ribeiro obrigou mais uma defesa de Thiago Ribeiro. Dois minutos depois, o São Paulo teve sua melhor chance: Petros roubou a bola, tocou para Jucilei que deu o passe para Denilson, mas o atacante parou em uma grande defesa de Vanderlei. No minuto seguinte, Kayke chutou, Renan soltou a bola nos pés de Copete que, dessa vez, não perdoou: Santos 1 a 0. E foram assim para o intervalo.

Em uma segunda etapa com quatro gols, Santos quase leva o empate

Na primeira chance do segundo tempo, Copete cabeceou por cima do gol, após bom cruzamento de Victor Ferraz. Aos seis, Renato caiu no gramado, sentindo a coxa, e teve que ser substituído. Dois minutos depois, Kayke cruzou perfeitamente para Copete, que dessa vez não decepcionou e marcou o segundo dele e do Santos, 2 a 0. Aos 21, Jean Mota fez uma jogadaça, com direito a caneta em Buffarini, e cruzou para Copete marcar seu terceiro gol, 3 a 0.

Precisando buscar o resultado, o interino Pintado colocou os jovens no São Paulo. Mas foi Pratto quem tentou começar a reação tricolor, quando sofreu pênalti aos 23. O próprio atacante argentino cobrou mas acertou a trave. Quando a noite parecia que seria de pesadelos para o São Paulo, a equipe despertou, mas tardiamente.

Aos 30, a dupla que Pintado colocou em campo diminuiu para o Tricolor: Lucas Fernandes invadiu a área e chutou para defesa de Vanderlei, mas no rebote Shaylon marcou, 3 a 1. Aos 41, a defesa do Santos não afastou a bola da área, ela sobrou para o zagueiro Arboleda, marcar seu primeiro gol pela equipe, 3 a 2, mas não deu tempo para impedir a quinta derrota nos últimos sete jogos.