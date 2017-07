Sem alguns titulares, Santos relaciona jogadores para jogo contra Atlético-MG

(Foto: Ivan Storti/ Santos FC)

Com quatro desfalques, o técnico Levir Culpi deve promover mudanças no time do Santos que encara o Atlético-MG, nesta quarta-feira (12), no estádio Independência, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Victor Ferraz, que sentiu dores por causa de uma pancada no joelho esquerdo, sofrida durante a partida contra o São Paulo, Renato, com lesão muscular, Lucas Lima e Copete, suspensos, ficaram de fora. Já Bruno Henrique retornará após desfalcar o Peixe por conta de um pisão no pé esquerdo.

Daniel Guedes, Leandro Donizete, Vecchio e Thiago Ribeiro treinaram como titulares e devem começar jogando na partida desta quarta-feira (12). O lateral-esquerdo Orinho, promovido do time B ao profissional, será novidade no banco de reservas.

Nilmar é apresentado

No inicio da tarde desta segunda-feira (10), o novo reforço do Peixe foi apresentando, o atacante Nilmar. Ele foi contratado do Al Nasr, dos Emirados Árabes, onde passou por um período de mais de um ano apenas treinando e participando de amistosos. O atacante já iniciou um trabalho de recuperação e reforço muscular e deve ficar à disposição de Levir em até dois meses.

Nilmar na sua apresentação no Peixe (Foto: Ivan Storti/ Santos FC)

Com todas essas mudanças, o provável time do Alvinegro é Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Leandro Donizete, Thiago Maia e Vecchio; Thiago Ribeiro, Bruno Henrique e Kayke.

Confira a lista de relacionados para o confronto desta quarta:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Daniel Guedes e Orinho

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo

Meias: Alison, Jean Mota, Leandro Donizete, Rafael Longuine, Serginho, Thiago Maia, Vecchio e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Kayke, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernandez