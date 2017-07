Em jogo marcado por pênaltis perdidos, Santos bate Atletico-MG fora de casa

O Santos venceu o Atlético-MG, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (12), na Arena Independência, valendo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo com muitas paralisações e dois pênaltis defendidos por Vanderlei e Victor cada um, Daniel Guedes anotou o único gol da partida, já nos acréscimos.

Com o resultado, o Galo permanece com 17 pontos, mas cai uma posição e fica em décimo lugar. Já o Peixe, com 23 pontos, ganha duas posições na tabela e é o vice colocado.

No domingo (16), o Atlético enfrentará o xará Atlético-GO, às 16h, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Já o Santos visitará o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, no mesmo dia e no mesmo horário.

Equipes pressionam, mas Victor e Vanderlei salvam

Atlético e Santos fizeram um primeiro tempo equilibrado. Com Elias e Rafael Carioca centralizados, o jovem Yago aparecia pelo lado direito com liberdade e pressionava a defesa santista. O Peixe tentava a resposta também pelo lado direito, apostando na velocidade de Bruno Henrique.

O contra-ataque santista funcionava e Bruno Henrique foi derrubado dentro da área. Kayke, que estava em grande fase, chutou fraco e o goleiro Victor defendeu a cobrança do jogador.

Quase no final da primeira etapa, Cazares é derrubado por Leandro Donizete após belo lançamento de Marlone. Artilheiro da temporada, Fred bate mal e Vanderlei defende sem dificuldades.

Atlético perde muitas chances, e Santos sai na frente nos acréscimos

Na volta do vestiário, Roger realizou uma alteração: Valdívia no lugar do volante Yago. O Galo continuava pressionando pelo lado direito, mas parava em Vanderlei.

O Santos demorou para se reencontrar na partida, e teve dificuldades de conter o ataque alvinegro, que desperdiçava as chances de abrir o placar. Na metade do segundo tempo, o jogo foi paralisado para atendimento em Varderlei, que sentiu a região da lombar após se chocar com companheiro de equipe.

O jogo recomeçou após mais de dez minutos de paralisação, por ter queimado todas as substituições, o goleiro santista continuou em campo. O Santos se reencontrou no jogo e descia com Vecchio, que foi derrubado por Bremer na entrada da área. O lateral Daniel Guedes cobrou a falta no canto direito do Victor e marcou o único gol da partida.