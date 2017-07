Levir pede apoio da torcida e afirma que Santos pode deslanchar no Brasileirão

Foto: Flickr/Santos

Embalado pela vitória no clássico contra o São Paulo, o Santos foi ao Independência para tentar surpreender o Atlético Mineiro na noite desta quarta-feira (12). E conseguiu. Em partida válida pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro, o peixe derrotou, pelo placar mínimo, o adversário mineiro. Com direito a um belo gol de falta, marcado aos 48 do segundo tempo, pelo lateral Daniel Guedes.

Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Levir Culpi celebrou a fase do goleiro Vanderlei, que tem sido um dos destaques do time santista, e não poupou elogios ao atacante Bruno Henrique. "O Vanderlei tem sido um dos goleiros mais regulares da competição, isso é inegável. Hoje, especialmente, não posso colocá-lo acima dos outros. Foi um empenho legal do grupo todo. O Bruno Henrique é um jogador diferente. Muito veloz, bom na bola aérea, trabalha bem com as duas pernas, agudo, agressivo. Isso que queremos. Pode ser um dos melhores pontas do futebol brasileiro."

O treinador chegou apenas ao seus sétimo jogo no comando da equipe da Vila Belmiro. Levir também elogiou o ambiente do clube e afirmou que o Santos tem condições de deslanchar na competição. "Ainda é cedo. Tenho dificuldade para saber até nome de jogador. Uma porque sou desligado. Mas estamos trabalhando em cima de vídeo ainda, bola parada. O ambiente é saudável, me sinto confortável. Quando você se sente bem, a probabilidade é de produzir. Eu acredito que um ponto forte para nós decolarmos é a união entre a equipe e a torcida, isso é necessário."

Ocupando a terceira colocação com 23 pontos ganhos, no próximo domingo (16), o Santos visita a equipe do Vasco. A partida está marcada para às 16h e deve acontecer no estádio do Engenhão.