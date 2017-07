Em duelo contra Chapecoense, Santos visa manter boa fase no Brasileiro

INCIDENCIAS: partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio Vila Belmiro, em Santos/SP.

Nesta quarta-feira (19), Santos e Chapecoense se enfrentarão na Vila Belmiro, às 19h30 (de Brasília), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe vem de uma sequência de quatro jogos sem perder, e conta com a força da Vila Belmiro para seguir com essa sequência. O Santos ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro.

Já a Chape, vinha de um má sequência de partidas, mas na última rodada, na Arená Condá, a equipe catarinense bateu o São Paulo. E acabou com sua sequência de más resultado, e se distanciou da zona do rebaixamento. A Chape está na 13ª colocação, com 18 pontos, cinco pontos na frente do 17ª colocado.

Com o retorno de Vanderlei, Peixe busca seguir com sequência de jogos sem perder

Para a partida desta quarta-feira (19), o Peixe irá ganhar um reforço. A volta do seu goleiro titular, Vanderlei, que está recuperado de contusão na região dos glúteos sofrida contra o Atlético-MG, que tirou o goleiro da partida contra o Vasco.

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Mas como nem tudo é alegria. Victor Ferraz, com dores no joelho esquerdo, Renato, com lesão muscular, Daniel Guedes e Bruno Henrique, suspensos, ficam de fora da partida.

Para o lugar deles, Matheus Ribeiro e Thiago Ribeiro vão ganhar uma chance na equipe titular. Para atuar no lado de Yuri no meio-campo, Alison é o mais cotado. Já que Leandro Donizete não foi bem contra o Vasco.

O provável onze inciais do Santos para enfrentar a Chapecoense: Vanderlei, Matheus Ribeiro, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison, Yuri e Lucas Lima; Copete, Thiago Ribeiro e Kayke.

Sem tempo pra treino, treinador decide os titulares na base da conversa

Sem tempo para treinar, o técnico Vinícius Eutrópio vai ter que definir a equipe da Chapecoense na base da conversa. A equipe só teve tempo para fazer apenas um treinamento após a vitória sobre o São Paulo no último domingo (16).

Em entrevista coletiva, o treinador falou da força do Santos jogando na Vila Belmiro, mas disse que sua equipe está prepara para conseguir um belo resultado longe de casa.

"Naturalmente o Santos propõe o jogo. Nós não tivemos tempo de trabalhar no campo esses contra-ataques do Santos, porém nos preparamos do jeito que a gente pôde, dentro do nosso tempo. Nosso time vem mantendo um equilíbrio muito bom em termos de distribuição do campo, em momentos do jogo que nós possamos atrasar nossa linha de defesa. Foi trabalhado para que a gente, dentro do possível, não sofra com o ponto forte do Santos" disse Eutrópio.

A Chape deve ir a campo contra o Peixe com: Jandrei; Apodi, Grolli, Fabrício Bruno (Victor Ramos) e Diego Renan; Moisés Ribeiro, Lucas Marques, Lucas Mineiro (Túlio de Melo), Luiz Antonio e Seijas; Arthur Caike.