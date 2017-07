Jogo Santos x Chapecoense AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida valida pela 14° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta Quarta Feira (19) ás 19H30 no estadio da Vila Belmiro em Santos

A transmissão do jogo Santos x Chapecoense ao vivo começará na hora da partida, ás 19h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Foram 6 jogos na história do campeonato Brasileiro entre as duas equipes, com quatro vitórias do peixe, um empate e uma vitória da Chapecoense

Desfalque Chape: Reinaldo e Andrei Girotto (suspensos); Andrei Alba, Amaral, João Pedro, Nenén, Nadson e Osman (Machucado)

Provável escalação Chapecoense: Jandrei; Diego Renan, Fabrício Bruno, Douglas Groli e Apodi; Moisés Ribeiro, Luiz Antonio, Lucas Marques, Artur, Seijas; Túlio de Melo.

Desfalque peixe: Victor Ferraz, Vitor Bueno, Ricardo Oliveira, Zeca, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Renato (Machucado) Daniel Guedes e Bruno Henrique (suspensos);

Provável escalação Santos: Vanderlei; Jean Mota, David Braz, Lucas Veríssimo e Matheus Ribeiro; Yuri, Leandro Donizete e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Copete e Kayke.

Leia mais: Em duelo contra Chapecoense, Santos visa manter boa fase no Brasileiro

Jogando como visitante chapecoense já disputou 6 jogos; foram uma vitória, dois empates e três derrotas.

Leia mais: Em confronto direto da parte de baixo, Chapecoense vence e mantém São Paulo no Z-4

Chapecoense vem de um excelente resultado na rodada anterior, ganhou o confronto direto contra o São Paulo por 2 a 0, mantendo equipe longe da zona de rebaixamento. Equipe está na 13° colocação com 18 pontos.

Jogando como mandante neste campeonato, Santos tem sete jogos; com quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

Leia mais: Levir pede apoio da torcida e afirma que Santos pode deslanchar no Brasileirão

Na rodada anterior, Santos empatou em 0 a 0 com o Vasco da Gama jogando fora de casa. Empate manteve o Peixe no G4 do campeonato

Equipe do técnico Levir Culpi está a quarto jogos sem perder na 3° colocação do campeonato com 24 pontos. Uma vitória mantém o peixe nas primeiras posições

Jogo Santos x Chapecoense ao vivo é uma partida válida pela 14º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta quarta feiras às 19h30 no estádio da Vila Belmiro em Santos