Com gol de Vecchio, Santos bate Chapecoense na Vila

Pelo quinto jogo seguido, o Santos jogou bem e saiu de campo invicto. Melhor ainda: na noite desta quarta-feira (19), o time da Vila aproveitou a oportunidade e bateu a Chapecoense por 1 a 0, com gol do meia argentino Emiliano Vecchio.

Agora, os comandados de Levir Culpi seguem na terceira colocação da Série A, com 27 pontos ganhos. Já o Índio Condá, dono da pior defesa do campeonato, mantém se momentaneamente na 13° posição, com 18 pontos ganhos.

Na próxima rodada, o time de Vinícius Eutrópio viaja até Salvador para encarar o Vitória, penúltimo colocado do campeonato. Já os meninos da Vila voltam para Santos e recebem o Bahia (15°).

Chape pressiona, mas Vanderlei fecha o gol

Com um minuto de partida, já era nítido que a Chapecoense iria tentar surpreender como visitante, atacando e jogando com marcação alta. Arthur Caike deixou Lucas Marques cara a cara com Vanderlei, e o momento do goleiro falou mais alto: ele fez linda defesa.

Apenas dois minutos depois, outra bela oportunidade: uma cobrança de escanteio mal afastada parou no pé de Diego Renan, que soltou a bomba e viu Vanderlei fazer linda defesa, novamente.

A partir daí, poucas boas chances. Apodí fez bela jogada em arrancada e finalizou perto do gol. Depois disso, só deu Santos: Kayke recebeu lançamento de Lucas Lima e finalizou por cima do gol, na última boa chance do primeiro tempo.

Jandrei se destaca, mas não evita gol de Vecchio

Voltando para a segunda etapa jogando com muito mais amplitude, a Chapecoense acertou o travessão do Peixe aos dois minutos, quando Seijas pegou um voleio da entrada da área.

Nos minutos seguintes, Jandrei virou protagonista: primeiro, defendeu chute de Matheus Ribeiro, após passe de Copete. A bola veio cruzada da direita, e ele espalmou para a defesa afastar. Na sequência do lance, cruzamento de Vecchio para Thiago Ribeiro, que finalizou rasteiro e viu o goleiro da Chape defender novamente.

O time catarinense tentou sair para jogar, mas perdeu a bola e viu-se encurralado mais uma vez: Lucas Lima desarmou no meio campo e chegou cara a cara com Jandrei, que fez bela defesa. Dois minutos depois, o arqueiro demonstrou imenso reflexo para defender finalização de Kayke, de peito, na pequena área.

Mas de nada adiantou. Os esforços do goleiro da Chape apenas remediaram, mas não evitaram o gol do Santos. Lucas Lima deu belo lançamento para Vecchio, que driblou Jandrei e, quase sem ângulo, finalizou para o fundo do gol.

Na única boa chance do resto do jogo, o time de Santa Catarina quase igualou o marcador, com Túlio de Melo, que chutou forte de fora da área e viu Vanderlei defender, garantindo três pontos para o time de Levir Culpi.