Soberania de Sole Jaimes na artilharia e a influência na conquista do Brasileiro Feminino

Atacante santista é também um dos principais nomes na seleção de seu país (Foto: Hugo Alves/VAVEL Brasil)

O sonho de muitos que se envolvem com futebol é ser reconhecido no cenário. Para as mulheres, inclusive, é ainda mais complicado devido a pouca visibilidade. Ultrapassando várias barreiras e se consolidando, a atacante Sole Jaimes mostrou suas credenciais e chamou a atenção ao ser artilheira da Série A-1 do Campeonato Brasileiro Feminino 2017.

Segundo melhor ataque do Grupo 2, ainda que tenha terminado como líder, o Santos demonstrou regularidade durante toda a competição e, com isso, assegurou o título inédito do modelo atual. Fundamental em campo marcando gols importantes durante todas as fases, a argentina balançou as redes adversárias por 17 oportunidades.

Na fase de grupos, centroavante obteve média de 0,92 gol por jogo (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

Dessas, 12 foram durante a primeira etapa do certame nacional, sendo quase metade do time santista, acumulando incrível média de 0,92 por jogo. As principais vítimas da goleadora foram o São José, que teve sua meta vazada por quatro vezes, já Flamengo e Vitória-BA se dividem em segundo lugar com três tentos sofridos.

Ainda assim, somente dois dos sete clubes que enfrentaram as Sereias na fase de grupos saíram ilesas ao encarar a centroavante. O Rio Preto saiu com uma vitória e uma derrota, mas não teve a atleta como algoz. A Ferroviária, que também perdeu uma vez, porém empatou em outra, conseguiu segurar os ímpetos.

Ketlen e Sole marcaram 25 dos 38 gols santistas no nacional (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

No mata-mata, a camisa 9 voltou a contribuir positivamente a favor da equipe alvinegra no torneio. Nas quartas de final, no confronto de ida, marcou um contra o Audax nos 3 a 0 na Arena Barueri. Na semifinal, a jogadora assinalou em dois momentos diante da surpresa Iranduba. A marca garantiu as Sereias na decisão em clássico com o Corinthians.

Seguindo com a escrita favorável, a atleta de 28 anos permaneceu com a regularidade também na finalíssima. No primeiro encontro contra as corintianas, fez o segundo no triunfo por 2 a 0, que deu boa vantagem para o segundo compromisso, realizado nesta quinta-feira (20). Neste, mostrou poder de decisão e voltou a marcar, confirmando o título das santistas.