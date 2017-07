Em outra boa atuação, Vanderlei é observado por Taffarel e comenta: "Trabalho está surtindo efeito"

Foto: Divulgação / Santos FC

No início da noite da quarta-feira (19), o Santos recebeu a Chapecoense, pela 15º rodada do Campeonato Brasileiro, e continuou embalado. O Peixe venceu a equipe catarinense pelo placar de 1 a 0 e teve o goleiro como grande destaque.

Jandrei pelo lado de Condá e Vanderlei pelo lado da Vila fizeram ótima partida e com ótimas defesas salvaram suas equipes. O arqueiro santista vem se destacando nas últimas partidas, e na noite desta quarta-feira foi observado de perto por Taffarel. O ex goleiro, atualmente é preparador de goleiros da Seleção Brasileira, e tudo indica que Vanderlei pode estar nas próximas convocações de Tite.

Ao final da partida, Vanderlei comentou o fato de ser observado por um ex atleta tão renomeado quanto Taffarel.

“É importante a presença de Taffarel. A gente vê que o trabalho está surtindo efeito e que estão observando a gente. A gente espera ter feito bons trabalhos nos treinamentos e nos jogos que onde eles observam mais. Tenho de continuar assim. No Brasil, tem grandes goleiros. Se eu tiver a oportunidade de ser convocado, ficarei muito feliz” analisou o arqueiro.

Vanderlei também rendeu elogios ao comandante do Peixe, Levir Culpi: “Temos ótimos goleiros no futebol brasileiro. O Vanderlei está destoando. Está acima da média, isso é muito claro. Falei com o Taffarel novamente hoje. Ninguém pode dizer que a convocação não seria merecida” , concluiu Culpi

Vanderlei tem 33 anos, foi ídolo do Coritiba e chegou ao Santos em 2015, onde disputou 141 jogos e sofreu 126 gols. As boas partidas têm sido recorrentes nas partidas jogadas pelo atleta.

O arqueiro também comentou a respeito do placar diante da Chape: “A gente precisava da vitória pra dar uma encostada lá na frente né, a gente fez o nosso papel, e agora descansar né, que domingo tem outro jogo difícil, agora contra o Bahia dentro de casa” comentou o atleta.

Por outro lado, um atleta que não tem feito boas aparições com a camisa do Peixe é Lucas Lima. Diante da Chape, o meia começou apagado, mas foi ganhando ritmo durante a partida e fazendo boas ligações com o ataque, em um desses lances, deixou a bola com Vecchio, que balançou as redes. Durante o intervalo, o meio-campista analisou: “Demos muito espaço para eles jogarem. Eles chegaram com perigo”, analisou Lucas.

O próximo jogo do Santos será no domingo (23), às 11h, contra o Bahia, também na Vila Belmiro.