Regularidade em casa: título do Santos no Brasileiro Feminino e a boa performance da equipe na Vila

Torcida santista lotou a Vila Belmiro para a primeira partida da final do Brasileirão Feminino (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

A Vila Belmiro, também conhecida como caldeirão alvinegro, ganhou esse apelido por estar sempre preenchida por bons públicos para empurrar o Santos na busca por vitórias. E no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017, mais uma vez, ela foi fundamental.

Pelo Brasileirão, o Santos encerrou a competição com 93,33% de aproveitamento na Vila, com nove vitórias e um empate em dez jogos, saldo de 23 gols marcados e apenas seis sofridos. Pelo Campeonato Paulista, que está em andamento, as Sereias da Vila realizaram sete partidas em casa e não sentiram o sabor da derrota. São 23 gols marcados e apenas três sofridos.

Com o poder de mudar o rumo de uma partida, as arquibancadas do templo do futebol santista conseguiram o feito de quebrar seu próprio recorde. O jogo com o maior público em 2017 era do time masculino, contra o The Strongest, pela Libertadores, quando 13.132 torcedores acompanharam o embate. Pela semifinal do torneio feminino, o time alvinegro não conseguiu contabilizar exatamente a quantidade de pessoas dentro do estádio. Porém, foi divulgado que cerca de 15 mil presentes em Urbano Caldeira.

Os reflexos dos gritos e cânticos entoados na arquibancada puderam ser vistos dentro das quatro linhas. Pelo jogo de ida da final, o time e a torcida entraram em sintonia e levaram o Santos ao triunfo por 2 a 0 sobre o Corinthinas/Audax, com imposição de mandante e sem dar brechas para o adversário propor o ritmo do jogo, deixando a equipe da Vila com uma das mãos no título nacional.

No jogo de volta, a equipe venceu mais uma vez o Corinthians/Audax, dessa vez por 1 a 0, e levantou a taça inédita do brasileiro na Arena Barueri.