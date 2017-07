Santos bate Corinthians na Arena Barueri e leva o título do Brasileirão Feminino

Corinthians/Audax e Santos disputaram, na noite desta quinta-feira (20) a grande final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Se de um lado, as Sereias da Vila tinham uma considerável vantagem por bater o alvinegro por 2 a 0 no jogo de ida, as Corintianas contavam com uma carta na manga: a Arena Barueri. Como mandante, a equipe segue com 100% de aproveitamento.

Sob uma noite fria em São Paulo, as duas melhores equipes da competição, todavia, realizaram uma partida quente e com grande nível técnico. Sob o comando da artilheira Sole James, o Santos bateu o Corinthians por 1 a 0 e se sagrou campeão do Brasileirão Feminino A1.

Corinthians tenta, mas Santos abre o placar no primeiro tempo da partida

A primeira etapa da partida começou equilibrada. Como mandante e necessitando do resultado, o Corinthians iniciou o confronto buscando, mais do que nunca, o gol. Logo aos dois minutos de bola rolando, Gabi recebeu cruzamento de Fabi Simões, tocou para Nenê que arriscou um belo chute de primeira, mas a bola tomou caminho para fora da meta defendida por Dani.

Buscando abrir o placar logo no começo do jogo, as corintianas tinham domínio da partida e exerciam pressão, sendo acompanhadas pelos cânticos vindos da arquibancada. As boas jogadas alvinegras eram advindas, principalmente, de jogadas individuais e cobranças de falta.

Entretanto, ao se preocupar exclusivamente com o ataque, as corintianas deixaram espaço para boas jogadas das Sereias da Vila. E, diante de uma das melhores equipes da competição, a pequena bobeada pode ser cruel. Aos 16 minutos Maria cruzou na medida para Sole James e a artilheira não desperdiçou colocando a bola para o fundo das redes.

A partir de então, já com a vantagem, o Santos seguiu se posicionando muito bem e dificultando a realização de jogadas perigosas para as donas da casa, que buscava o gol com lances comandados principalmente pela artilheira Gabi Nunes, todavia, sem levar perigo à meta de Dani. Assim, as santistas puderam levar ao vestiário uma grande vantagem no marcador, chegando ainda mais próximo do título.

Santos segura vantagem e se sagra campeão do Brasileiro Feminino

Precisando de quatro gols para levar o título ao Parque São Jorge, o Corinthians só tinha uma alternativa: atacar. Com o relógio sendo seu maior adversário, as corintianas tinham sua principal arma as boas jogadas de Gabi Nunes e Byanca Brasil. O Santos, paradoxalmente, buscava administrar o resultado e investir nos contra-ataques. E, foi assim que aos sete minutos, novamente com a centro avante Sole James, que o Santos levou grande perigo ao gol alvinegro após chute forte de fora da área da artilheira, que exigiu grande defesa da goleira Lelê. O Corinthians precisava reagir.

Entretanto, com o bom posicionamento santista, as meninas do Corinthians não conseguiam avançar à marcação adversária, e, por muitas vezes, davam espaço para contra-ataques. E, o Santos parecia cada vez mais próximo do segundo gol. Aos 22 minutos, Patrícia Sochor buscou o chute cruzado que passou muito perto do gol corintiano.

O Corinthians, seguia sem desistir do ataque, e cinco minutos depois, Nenê cabeceou para o gol e Dani defendeu. No entanto, as corintianas afirmava que a bola havia passado da linha do gol, mas a arbitragem manteve a decisão firme para a sequência do jogo.

Com a partida se aproximando para o final, o Santos manteve sua manteve sua postura defensiva impecável, dificultando qualquer possibilidade de pressão corintiana. E então, tirando a invencibilidade das donas da casa e fazendo uma excelente partida, as Sereias da Vila sagraram-se campeãs do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 pela primeira.