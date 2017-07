Invictos nos últimos cinco jogos, Santos e Bahia duelam no Pacaembu

ÁRBITRO: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Rodrigo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (todos do Rio de Janeiro)

Neste domingo (23), Santos e Bahia duelam no Pacaembu, às 11h (de Brasília), em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe não perde há cinco jogos no Campeonato Brasileiro, e conta com o bom retrospecto no Pacaembu para seguir com essa sequência. O Santos ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, em 15 jogos.

Já o Bahia, também não perde há cinco jogos no campeonato nacional, na última rodada, a equipe baiana bateu o Atlético-MG, no Independência. O Tricolor de Aço está na 12ª colocação, com 19 pontos, quatro a frente do São Paulo, primeiro time na zona de rebaixamento.

Sem Veríssimo mas com a volta de Bruno Henrique, Levir define time titular do Santos

O treinador Levir Culpi definiu a equipe do Peixe que irá enfrentar o Bahia, neste domingo (22). O Santos terá Noguera na defesa no lugar de Lucas Veríssimo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Daniel Guedes no lugar de Victor Ferraz, e Yuri segue no meio-campo.

A dúvida da semana de Levir, era quem substituiria Veríssimo. Mas no treinamento da manhã deste sábado (22), o treinador definiu o time titular com o zagueiro argentino Noguera, no lugar de Veríssimo. Victor Ferraz, segue fora por causa de dores no joelho esquerdo. E Bruno Henrique volta após cumprir suspensão automática.

Levir teve dúvidas para formar o time titular do Santos para a partida (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

A escalação será a seguinte: Vanderlei, Daniel Guedes, Fabián Noguera, David Braz e Jean Mota; Yuri, Vecchio e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke.

Com volta de Renê Junior, Jorginho prepara equipe para enfrentar o Santos

O treinador do Bahia, Jorginho, terá o retorno de Renê Junior para a partida contra o Santos. O técnico também poderá contar com Lucas Fonseca, que o Bahia conseguiu efeito suspensivo para o atleta atuar. O volante Juninho, que marcou os dois gols da vitória tricolor sobre o Galo, continua entre os titulares.

Lucas Fonseca recebe efeito suspensivo e foi relacionado para partida contra o Peixe (Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia)

A equipe baiana conseguiu um efeito suspensivo para poder conta com Lucas Fonseca para a próxima partida. o havia sido suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por simular ter sido agredido pelo atacante Guerrero na partida contra o Flamengo.

Mas, Jorginho não poderá contar com Rodrigão, que segue em recuperação de uma luxação no dedão do pé esquerdo. E o volante Matheus Sales, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A provável formação do Bahia será: Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Reis; Renê Junior, Juninho, Zé Rafael e Mendoza; Vinicius e João Paulo.