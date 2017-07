Jogo Santos x Bahia AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válido pela 16º Rodada do Campeonato Brasileiro; Jogo acontece neste domingo (23) ás 11h00 no estádio do Pacaembu em São Paulo

ÁRBITRO: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliar 1 Rodrigo Henrique Correa; auxiliar 2 Thiago Henrique Neto Correa Farinha

A transmissão do jogo Santos x Bahia ao vivo começará na hora da partida, ás 11h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

As duas equipes não se enfrentam pelo campeonato Brasileiro deste de 2014. Último confronto o peixe saiu com a vitória por 1 a 0.

Jogo promete ser com casa cheia, a última parcial de ingresso vencidos foi de 30 mil pessoas. Torcida do Santos promete fazer uma linda festa no Pacaembu

Desfalque do tricolor Baiano: Rodrigão, Armero, Edigar Junior, Maikon Leite, Hernane, Jackson, Wellington Silva (Machucados)

Provável Bahia: Jean; Matheus Reis, Tiago, Lucas Fonseca e Eduardo; Juninho, Renê Junior, Vinícius; Mendoza, Zé Rafael e João Paulo

Desfalques do Peixe: Lucas Veríssimo (suspenso); Victor Ferraz, Vitor Bueno, Ricardo Oliveira, Zeca, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Renato (Machucados)

Provável Santos: Vanderlei; Jena Mota. David Braz, Fábian Nogueira e Daniel Guedes; Yuri, Vecchio e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Kayke

O Bahia por sua vez também tem seu goleiro como destaque, com boas defesas nas últimas partidas, Jean foi sondando nesta semana pelo Benfica de Portugal.

Leia mais: Em outra boa atuação, Vanderlei é observado por Taffarel e comenta: "Trabalho está surtindo efeito

O grande destaque do santos fica para o goleiro Vanderlei, a três jogos sem tomar gol, goleiro é cotado para a seleção Brasileira.

Leia mais: Juninho marca dois, Bahia vence Atlético-MG e quebra tabu de 32 anos

Bahia está na 13° colocação com 19 pontos. Jogando como visitante a equipe tem oito jogos; duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Tricolor Baiano vem de um grande resultado jogando fora de casa, equipe do técnico Jorginho foi ao Horto e bateu o galo por 2 a 0. Dois gols do volante Juninho e grande atuação do goleiro Jean

Leia mais: Com gol de Vecchio, Santos bate Chapecoense na Vila

Na última partida, Peixe venceu a Chapecoense por 1 a 0 jogando na Vila Belmiro. Foi o primeiro gol do argentino Vecchio com a camisa do peixe.

Equipe do técnico Levir Culpi está na 4° colocação do campeonato com 27 pontos. Jogando como mandante foram oito jogos; cinco vitórias, um empate e apenas duas derrotas.

Peixe não perde a seis jogos, última derrota foi para o Sport na 10° rodada jogando na Vila Belmiro.

