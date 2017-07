Para jogo decisivo contra o Flamengo, Ricardo Oliveira pede apoio da torcida na Vila Belmiro

Foto: Pedro Ernesto Guerra/Santos Futebol Clube

Após mandar a partida contra o Bahia no Pacaembu, o Santos volta a Vila Belmiro para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira (26), às 21h45. Após perder por 2 a 0 no duelo de ida das quartas de final, somente a vitória por três gols de diferença pode dar a vaga para a semi ao Peixe. Caso o time Santista vença por 2 a 0, a classificação será decidida nos pênaltis.

Ciente da grande missão, o zagueiro Lucas Veríssimo pediu a contribuição da torcida para buscar a vitória. “Aqui na Vila é o nosso alçapão. Perdemos jogos bestas por falta de atenção, até jogos em que fomos superiores e perdemos em casa. É contar com apoio do torcedor, como foi no Pacaembu. Eu não estava presente, mas acompanhei o quanto o torcedor é importante quando o resultado é adverso”, disse o camisa 28.

Depois de se recuperar de uma lesão no tornozelo direito e de uma pneumonia, Ricardo Oliveira está de volta a equipe após dois meses longe dos gramados. Preparado para encarar o Flamengo, o jogador que soma 150 jogos e 84 gols com a camisa do Peixe, também ressaltou a força da arquibancada alvinegra na busca do resultado positivo.

“Sabemos da capacidade do nosso elenco, e da ambição do que temos dentro da nossa competição. A Vila é um fator predominante. É muito forte. É um fator poderoso quando o torcedor vem, quando o torcedor nos ajuda e grita. Sem contar a responsabilidade que já carregamos em vestir essa camisa, de tantas glórias. Esperamos que esse dia seja especial e marcante para conseguirmos a classificação frente a uma equipe que dispensa qualquer comentário, pois tem jogadores de qualidade. Porém, jogaremos dentro da nossa casa e dentro da nossa casa nós não podemos dar brecha. Queremos o resultado, queremos a vaga e daremos o nosso melhor. Estou feliz por estar de volta. Feliz por sentir novamente o calor da torcida, por vestir a camisa e sentir o frio na barriga por jogar uma decisão”, disse Oliveira.

A equipe santista vive uma sequência de sete jogos invicta. São cinco vitórias e apenas dois empates. A última derrota alvinegra aconteceu no dia 28 de junho, justamente contra o Flamengo.