Meia Vecchio tem lesão na coxa e vira desfalque do Santos por até um mês

Ivan Sorti/SantosFC

Após retornos de Ricardo Oliveira e Victor Ferraz, Levir Culpi terá outro jogador no Departamento Médico. Vecchio foi substituído no segundo tempo na vitória por 4 a 2 contra o Flamengo na última quarta, pela Copa do Brasil, e após exames, foi detectada uma ruptura no músculo adutor da coxa direita. A volta do jogador está prevista para o final de agosto.

Segundo o Departamento Médico do clube, a lesão é apontada entre média e grave. Os tratamentos no Cepraf já foram iniciados.

O camisa 20 santista preenchia a vaga do experiente Renato, que também se lesionou. O futebol do argentino vinha agradando os torcedores do Peixe, auxiliando Lucas Lima na criação de jogadas e também voltando para marcar.

Sem Vecchio, o técnico Levir Culpi terá que escolher a peça de reposição para a partida contra o Grêmio, no domingo, às 19h, em Porto Alegre. Entre os candidatos a vaga, estão Rafael Longuine, Léo Cittadini, Serginho, Alison e Leandro Donizete.