Lucas Lima admite dificuldade, mas valoriza empate fora: "Pode ser importante lá na frente"

Foto: Lucas Uebel / GettyImages

Santos e Grêmio somaram um ponto na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (30), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Alvinegro empatou com o Tricolor em 1 a 1. David Braz e Fernandinho, do time gaúcho, marcaram os gols da partida. Com este resultado jogadores do Peixe comemoram o ponto conquistado fora de casa.

“Enfrentando uma grande equipe, foi um ponto importante. Importante é não perder. Se quisermos encostar no Corinthians, temos que somar sempre, só vai valer se vencermos o Flamengo”, afirmou David Braz, à Rádio Gaúcha

Com o empate, Tricolor e Peixe seguem em segundo e terceiro, respectivamente. Porém, as duas equipes não conseguiram diminuir a diferença para o líder Corinthians, que apenas empatou com o Flamengo em Itaquera e parou nos 41 pontos.

"A gente veio muito recuado, mas tivemos dificuldade na marcação. Eu, particularmente, joguei muito atrás, mas é isso, tentamos nos adaptar ao jogo deles. E o ponto pode ser importante lá na frente", disse Lucas Lima após a partida.

De acordo com o camisa 10, o Santos sentiu o desgaste do movimentado jogo no meio da semana, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil.

“No segundo tempo a perna pesou um pouco, a gente veio de um jogo muito intenso contra o Flamengo. Mas valeu a entrega e valeu esse ponto. Dificilmente o Grêmio vai perder ponto jogando aqui", acrescentou.

O meia, que se envolveu em uma confusão com o lateral Cortez no fim do jogo, aproveitou também para minimizar o ocorrido: "Eu chamei ele de folgado e ele veio para cima. Não sei o que ele veio fazer aqui, acho que ele estava nervoso. É do calor do jogo, faz parte”.

Na etapa final do jogo, ocorreram momentos de confusão dentro de campo. O Bruno Henrique já havia se desentendido com o lateral-direito Edílson. O que levou a expulsão do jogador do Grêmio, levando o segundo amarelo. Na confusão, Thiago Ribeiro e Geromel levaram cartão amarelo por reclamação, Lucas Lima, por fazer cera, e David Braz, em uma falta forte.

Com o resultado, o Santos volta a campo diante do Flamengo nessa quarta-feira (02). A partida será realizada no Estádio do Pacaembu, às 21h45, em São Paulo.