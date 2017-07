Santos se reapresenta após empate e Nilmar treina com bola pela primeira vez

Nilmar deverá estar pronto para estrear no Santos em duas semanas (Foto: Ivan Storti / Santos FC)

O técnico Levir Culpi ganhou boas notícias na reapresentação do Santos, na tarde desta segunda-feira (31), após o empate por 1 a 1 contra o Grêmio, em Porto Alegre. O treinador contou com alguns jogadores que estavam no departamento médico, como o atacante Nilmar, que treinou pela primeira vez desde que foi contratado, além do volante Renato, recuperado de lesão na coxa.

Renato passará por mais exames nessa terça-feira (1º). Caso aprovado, o volante será opção para Levir diante do Flamengo, na quarta-feira (2), às 21h45, no Pacaembu, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o zagueiro Gustavo Henrique está recuperado de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo que o deixou afastado dos gramados por dez meses. Por opção da comissão técnica, o atleta não jogou contra o Grêmio, mas também deve voltar contra o Rubro-Negro.



Enquanto isso, Nilmar praticou corrida em volta do campo e fez atividades leves com bola, ao lado do companheiro de setor Kayke e do volante Matheus Jesus. O trio deverá estar à disposição de Levir Culpi em duas semanas.

O lateral-esquerdo Zeca participou normalmente do coletivo, mas, por cautela do departamento médico do Peixe, o jogador deve ficar fora nesta quarta. A preocupação dos profissionais é com as dores na panturrilha esquerda do atleta, que não atua desde o dia 28 de maio, diante do Cruzeiro.