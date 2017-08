Após polêmicas recentes na Copa do Brasil, Santos e Flamengo voltam a se enfrentar

INCIDENCIAS: Confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017, disputado no Pacaembu, em São Paulo/SP, às 21h45 dessa quarta-feira (2)

ÁRBITRO: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO), auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA/GO) e Christian Passos Sorence (GO)

Nesta quarta (2), Santos e Flamengo se enfrentam em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h45, no Pacaembu. Ocupando terceira e quinta colocações, respectivamente, os clubes travam mais um duelo direto, desta vez por ascensão na tabela.

Pela terceira vez em pouco mais de um mês, Santos e Flamengo se enfrentam dentro de campo. Há uma semana, o Peixe derrotou o Flamengo por 4 a 2 e viu a chance de passar para a próxima fase da Copa do Brasil escapar por pouco. Com arbitragem polêmica, o jogo de volta fomentou ainda mais a rivalidade gerada durante a partida.

Já pelo Campeonato Brasileiro, os clubes vêm de empates em confrontos diretos. O Santos empatou fora de casa em 1 a 1 com o Grêmio, e o Flamengo, também como visitante, empatou em 1 a 1 com o Corinthians - o que faz com que ambos sintam-se pressionados e deem a devida importância ao confronto.

Após polêmicas fora de campo, Santos têm reforços importantes para o confronto

O Santos recebe o Flamengo no Pacaembu após grandes embates na Copa do Brasil e polêmicas dentro e fora do campo. Durante a semana, por conta da atuação polêmica de Leandro Pedro Vuaden, a diretoria do Santos chegou a entrar com um pedido de anulação da partida de volta contra o Flamengo, por suspeita de interferência externa.

Já dentro do campo e visando a preparação para a partida desta quarta, o técnico Levir Culpi contou com a volta de alguns jogadores importantes no elenco: o lateral Zeca, o volante Renato e o atacante Kayke, todos voltando de lesão. Entretanto, a baixa no clube paulista fica por conta do lateral direito Victor Ferraz, que se chocou de cabeça com o meia Arroyo, do Grêmio, na partida de domingo (30).

Apesar da volta de jogadores importantes, na terça (1), durante o treinamento, o técnico Levir Culpi utilizou apenas o volante Renato entre os titulares. Mesmo que relacionados, Zeca e Kayke devem iniciar a partida no banco, mantendo assim, Jean Mota e Ricardo Oliveira como titulares.

Desfalques: Vecchio e Vitor Bueno estão fora por lesões, Luiz Felipe está em recuperação de cirurgia, e Nilmar está em processo de recondicionamento físico e técnico.

Buscando afirmação, Zé Ricardo pensa em mudar o time de titular

Após o empate em 1 a 1 com o Corinthians no domingo (30), o Rubro-Negro sentiu que o time poderia oferecer mais do que vêm oferecendo. Com um elenco recheado, o técnico Zé Ricardo ainda tenta achar a melhor composição em alguns setores do campo, incluindo as laterais, a zaga e os primeiros homens do meio de campo.

Na terça (1), o zagueiro Juan concedeu entrevista coletiva e falou sobre o atual momento da zaga Rubro-Negra, onde há alta rotatividade de combinações na dupla de zagueiros. "Estamos todos em condições de jogo. O Zé Ricardo, com certeza, vai optar levar a campo quem, com certeza, estiver bem" - disse.

Visando o jogo desta quarta contra o Santos, o técnico Zé Ricardo enxerga com bons olhos a entrada do volante Willian Arão na vaga do colombiano Cuéllar. O técnico viu de perto a mudança no estilo de jogo com a entrada de Arão no lugar de Cuéllar na última partida do campeonato, contra o Corinthians, onde o Flamengo teve mais volume de jogo após a modificação, além de ter aumentado a qualidade da saída de bola.

Apesar da mudança dos volantes, o técnico Zé Ricardo durante a semana ensaiou o mesmo time que começou contra o Corinthians, e deve ir à campo apenas com Willian Arão como novidade.

Desfalques: Rhodolfo e Geuvânio ainda se recuperam de lesão, porém ambos já iniciaram o trabalho de transição para voltarem a atuar.