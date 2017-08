Decisivo na partida, Ricardo Oliveira destaca empenho: "Melhora a cada jogo"

Foto: Divulgação/Santos Futebol Clube

Na noite da última quarta-feira (02) no Pacaembu, Santos e Flamengo se enfrentaram novamente, desta vez, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro após o confronto polêmico que classificou o time carioca para as semifinais da Copa do Brasil. Mais uma vez, as duas equipes protagonizaram um grande jogo que teve como desfecho uma virada do alvinegro praiano por 3 a 2.

O gol decisivo que marcou a vitória do time da Vila Belmiro foi do capitão Ricardo Oliveira, mesmo sendo alvo de críticas por estar sem ritmo de jogo após quase um mês sem atuar, o atacante se mostra confiante.

“Até têm razão os que falam que estou sem ritmo. É o terceiro jogo. A gente procura melhorar a cada jogo. Foi como o Levir falou, quanto mais você joga, mais você adquire ritmo. Mas peguei uma bola ali e fiz, fui feliz. O Alisson também acertou um lindo chute. Nosso time, com as qualidades individuais, tem de aproveitar isso”, disse Ricardo Oliveira após a partida.

O meio-campista Alisson, que ainda briga por uma vaga na equipe, foi autor do segundo gol santista e revelou que o gol foi motivo de grande festa no vestiário após o fim do jogo e acredita que ainda pode contribuir muito para o Peixe. “Estou na luta pela vaga. Posso evoluir e ajudar o Santos cada vez mais”, afirmou.

A partida contra o Flamengo, marcou o retorno de Zeca para os gramados, o técnico Levir Culpi pela primeira vez desde que chegou ao Santos pôde utilizar o lateral. O lateral afirmou estar sem dores e feliz pelo seu retorno e pelo golaço de seu companheiro de clube, Alison.

“Me senti bem e sem dores. Saio daqui muito feliz, acima de tudo pelo Alison, que voltou muito bem e fez um golaço”, o lateral afirmou também que se apoiou na família e nos companheiros para poder retornar.

Com o resultado, o Peixe se manteve na terceira colocação da competição com 34 pontos, já o Rubro-Negro permanece na quinta colocação com 29 pontos.