Levir elogia qualidade do elenco após vitória no fim e mostra contentamento com resultado

Levir Culpi demonstrou muita satisfação com o desempenho do time (Foto: Ivan Sorti/Santos FC)

"Foi merecido mas foi estranho". É a avaliação de Levir Culpi sobre a vitória do Santos de 3 a 2 contra o Flamengo no Pacaembu, na noite desta quarta-feira, em confronto válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Segundo o treinador, a partida foi equlibrada e o resultado também poderia ter sido favorável para os cariocas.

"Os clubes tem um nível parecido, o Flamengo poderia ter saído com a vitória. São times muito equilibrados, alguns times nem sequer tem conjunto apesar de ótimos jogadores. Fiquei muito feliz pelo resultado, foi dificílimo. Foi merecido, mas foi estranho, um 3 a 2 estranho. Não sei explicar direito. O futebol é bom por causa disso", afirmou Levir.

Levir Culpi enalteceu o elenco do Peixe. Para o técnico, a equipe está em uma crescente evolução, e com as voltas dos jogadores que estão no Departamento Médico, irá apresentar um futebol ainda melhor.

"Vivemos de vitórias assim, de reverter um jogo como esse. Sem dúvida, joga a torcida para cima, os jogadores ficam felizes da vida. Não há como negar, estou feliz da vida. Temos que ter consciência de que os últimos jogos, mostraram que o nosso conjunto está em outro nível. Ainda estamos um pouco atrás. Com os que estão voltando do departamento médico, podemos construir um time para superar esses adversários", celebrou o comandante santista, que terá a disposição na próxima semana Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Nilmar

Levir ainda admitiu que não esperava ver o chute de Alison entrando no gol. O camisa 5 entrou no segundo tempo e empatou o jogo aos 39 minutos, marcando um golaço de fora da área.

"Eu também não esperava (risos). Eu deveria esperar, mas não esperava isso do Alison. Uma trajetória impressionante da bola, caiu lá na gaveta. O futebol continua sendo bom por causa disso, não dá pra decifrar bem o que acontece. Os jogadores brilharam e isso traz o torcedor. Isso é uma das coisas que podem conduzir o Santos para as finais dos campeonatos"

O Santos com o triunfo alcançou os 34 pontos e permaneceu na 3ª colocação. Além disso, chegou a marca de 10 jogos sem derrotas no Brasileiro, O próximo compromisso será domingo, pela 19ª rodada, contra o Avaí na Ressacada, às 19h.