Victor Ferraz se recupera, treina normalmente, e vira opção no Santos para enfrentar o Avaí

Victor Ferraz poderá ficar à disposição do técnico Levir Culpi para enfrentar o Avaí (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

O Santos se reapresentou, na tarde desta quinta-feira (3), no CT Rei Pelé, já visando o duelo contra o Avaí, no domingo (6), às 19h, na Ressacada, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade ficou por conta do lateral-direito Victor Ferraz, que se recuperou de uma pancada na cabeça e treinou normalmente.



Ferraz estava se recuperando de uma concussão cerebral, sofrida no jogo contra o Grêmio, no último domingo (30). O lateral fez trabalhos à parte com preparador físico, mas deve ser relacionado para enfrentar o Avaí. O jogador ficou de fora do duelo contra o Flamengo, nessa quarta-feira (2), que terminou com vitória do Santos por 3 a 2.

Daniel Guedes foi quem substituiu Ferraz no duelo ocorrido no Pacaembu. Caso o camisa 4 permaneça fora do time no próximo jogo, Guedes seguirá no time titular.

Os titulares do duelo contra o Flamengo ficaram na academia para o treino regenerativo. O técnico Levir Culpi iniciará atividades táticas nesta sexta-feira. No sábado (5), a equipe embarca para Florianópolis.