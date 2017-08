Após empate, Levir quer foco direcionado para a Libertadores

Levir classificou que nenhuma das equipes deveria sair com a vitória (Foto: Ivan Sorti/ Santos FC)

O Santos não correspondeu as expectativas e permaneceu no 0 a 0 frente ao Avaí, na noite deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Para Levir Culpi, a partida foi desgastante e com poucas oportunidades, ocasionando um resultado justo na avaliação do técnico.

"Foi um jogo desgastante, muito empenho e poucas oportunidades. A gente foi melhor do que contra o Flamengo no aspecto defensivo. Mereceu um 0 a 0. Teve bola na trave... Resultado foi justo. Ninguém merecia vencer esse jogo", avaliou Levir.

Quando questionado sobre o desempenho de Jean Mota como meia, o treinador preferiu não exigir do jogador. Jean vinha substituindo Zeca na lateral-esquerda, e jogou pela primeira vez como meio-campista.

"Achei que ele esteve bem. Não posso cobrar muito, estava na lateral esquerda. Sente muito. Renato, que também voltou, sentiu. Achei que o Jean se empenhou muito, não deixou brecha na parte defensiva, mas faltou coordenação no ataque".

Por último, Levir quer que o time vire a página do Brasileiro e no momento, tenha foco total para a Libertadores.

"Mas agora acabou Brasileiro e é só Libertadores. Temos que reunir forças, recuperar todo mundo e ir buscar a classificação".

A equipe alvinegra retoma os trabalhos apenas na terça-feira, quando inicia a preparação para o confronto contra o Atlético-PR, pelas oitavas de final da Libertadores. Os santistas venceram o primeiro duelo por 3 a 2 na Vila Capanema.