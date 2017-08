Jogo Santos x Atlético-PR ao vivo hoje pelas oitavas de final da Libertadores da América (0-0)

42' Jogo esfria em território santista após pressão incessante do Furacão.

40' Guilherme manda cruzamento alto na segunda trave, mas Vanderlei pula para pegar.

39' Levir Culpi gesticula e reclama à beira do gramado, vendo um Santos até então inoperante em campo.

38' Posse de bola é maior pelo lado do Atlético, muito mais ofensivo que o Santos na etapa inicial. Donos da casa apenas se defendem na Vila Belmiro.

37' SAAAAAALVA VERÍSSIMO! Jonathan passa por marcação santista e arruma cruzamento, mas Vanderlei consegue desviar. Bola sobra para Sidcley, que se joga para definir, mas explode no peito de Lucas Veríssimo.

36' Nikão cruza da esquerda, bola passa por Ribamar e sai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o goleiro santista cobrar.

34' Guilherme arremata bola ajeitada por Ribamar e finaliza contra a meta de Vanderlei, que pega no meio do gol.

33' Lucas Lima avança pelo meio e reclama de falta, mas juiz dá infração de ataque do santista.

32' Santos chega pouco contra a meta do Atlético, que por sua vez assustou mais.

30' Alison chega à linha de fundo e tenta cruzamento, mas Lucas Lima não consegue arrematar.

29' Jonathan cruza, Zeca não chega para cortar, mas zaga santista é eficiente e conserta lance.

28' Lucas Veríssimo faz corte certeiro para cima de Nikão, que mais uma vez tenta chegar pela esquerda.

27' Linha defensiva do Atlético toca bola para tentar avançar após pressão lá na frente.

25' Torcida do Santos grita o nome de Vanderlei, herói da equipe neste começo de jogo.

24' GIGANTE! Após cobrança de escanteio, Vanderlei espalma para defender cabeceio Fabrício. Belíssimo lance do goleiro santista.

24' VANDERLEEEEEEEI! Guilherme cobra falta na cabeça de Paulo André, que manda contra a meta santista. Goleiro da casa faz linda defesa.

23' Sidcley chega bem para barrar contra-ataque de Bruno Henrique. Em seguida, sofre falta a favor do Furacão.

22' Bruno Henrique tenta nova jogada com Ricardo Oliveira, mas Paulo André se antecipa para tirar. Bola bate no braço do zagueiro, mas juiz não vê infração no lance.

21' Bruno Henrique tenta passe para Ricardo Oliveira, mas marcação atleticana chega antes para tirar.

19' CARTÃO AMARELO!

Para Guilherme, do Atlético, por falta em Alison.

18' Marcado por dois, Nikão consegue lateral para o Atlético. Lado direito do ataque atleticano tem dado trabalho à defesa santista.

17' Atlético valoriza posse e tenta avançar, mas Santos ajeita marcação pelo meio.

16' Guilherme levanta bola, Ribamar tenta chegar, mas Lucas Veríssimo manda perigo para longe.

15' Jonathan cruza, mas Vanderlei encaixa defesa tranquila no meio do seu gol.

13' Copete finaliza, mas bola explode em Thiago Heleno. Santos agora tenta atacar, estando até então mais fraco ofensivamente que o time visitante.

12' Bruno Henrique ajeita bola na entrada da grande área e manda bomba, mas finalização vai por cima do gol de Weverton.

11' EPAAAA! Nikão cruza bola, David Braz se atrapalha no corte e manda bola contra seu próprio gol, mas Vanderlei pega.

9' DE NOVO! Nikão alça nova bola na área do Santos, mas Lucas Veríssimo sobe para tirar de cabeça. Furacão procura o gol com mais clareza na Vila.

8' Nikão avança sobre a marcação de Victor Ferraz e descola novo escanteio para os visitantes.

7' Lucas Veríssimo sobe bem e afasta cobrança de escanteio do Atlético.

7' Nikão chega até a linha de fundo e cruza na área santista, mas zaga da casa afasta. Escanteio para o Furacão.

5' Marcação atleticana é bastante adiantada na Vila Belmiro, e Santos tem dificuldade de sair jogando.

4' Lucas Veríssimo protege bola na linha de fundo, e é só tiro de meta para o goleiro Vanderlei cobrar.

3' Times tocam bola no meio-campo, mas ninguém consegue chegar à frente.

1' Victor Ferraz briga por bola, mas bola bate em santista por último e sai. Cobrança para o Atlético.

0' Lucho tenta subir pela direita, mas Zeca chega para abafar e mandar pela lateral.

BOLA ROLANDO!

21h46 Concentração! Jogadores de cada time se juntam e já se preparam para dar início ao duelo em terras santistas.

21h40 Equipes perfiladas no gramado da Vila Belmiro para a execução do hino nacional.

ATLÉTICO ESCALADO!

Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Lucho e Rossetto; Nikão, Guilherme e Sidcley; Ribamar.

SANTOS ESCALADO!

Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Yuri, Lucas Lima, Bruno Henrique e Copete; Ricardo Oliveira.

BAIXAS!

No Santos, não jogam Renato (dores musculares), Vecchio (lesão muscular) e Vitor Bueno (ruptura de ligamentos do joelho). Jpa no Atlético, os desfalques ficam por conta de Waderson (suspenso), Otávio (vendido ao Bordeaux-FRA) e Esteban Pevez (já participou da Libertadores pelo Colo-Colo).

BRASIL NA LIBERTADORES!

Duelo de brasileiros na Libertadores, e a certeza é de que um representante do Brasil avança às quartas. Na noite dessa quarta (9), o Grêmio se classificou, enquanto Atlético-MG e Palmeiras deram adeus ao torneio. Mais cedo, já na noite desta quinta, o Botafogo avançou.

DUELO DE IDA!

O jogo de ida entre as duas equipes, na casa do Furacão, terminou om vitória santista por 3 a 2. A equipe paulista, portanto, joga pelo empate e até por derrota de um gol de diferença, desde que não não sofra mais de três gols. Um novo placar de 3 a 2, mas a favor do Atlético, leva a disputa para as pênaltis.

Boa noite, torcedor! Acompanhe conosco, na VAVEL Brasil, tudo de Santos x Atlético-PR ao vivo, válido pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores da América. A bola rola às 21h45, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira (10).