Jogo Santos x Fluminense AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro 2018 (0-0)

INCIDENCIAS: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, jogo realizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Santos x Fluminense ao vivo hoje, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rola às 20h (de Brasília), no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Andre Luiz de Freitas Castro apita o jogo, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha. O trio é de Goiânia.

FIQUE DE OLHO: Vice-artilheiro do Brasileirão com 10 gols e artilheiro do ano com 24, Henrique Dourado decidiu o confronto do primeiro turno e é a principal esperança do ataque do Fluminense.

FIQUE DE OLHO: Na ausência de Bruno Henrique, destaque ofensivo do Santos na temporada, Ricardo Oliveira virou a principal esperança do ataque do Peixe. Apesar das baixas atuações na temporada, o experiente camisa 9 pode desequilibrar o confronto.

No confronto histórico, o Fluminense leva vantagem contra Santos. Em 94 partidas, foram 38 vitórias, 19 empates e 37 derrotas.

Como visitante, o Fluminense não perde desde 6ª rodada. Desde então, venceu Avaí e Coritiba, e empatou com São Paulo, Bahia, Sport e Ponte Preta.

Abel Braga só fará uma alteração na equipe titular em relação ao jogo anterior, já que terá o retorno do volante Marlon Freitas. Com isso, o zagueiro Henrique retorna para a zaga. Existe a possibilidade do treinador poupar o lateral-esquerdo Marlon e jogar com Léo na equipe titular.

Levir Culpi poupará três titulares diante do Fluminense: o zagueiro David Braz e os atacantes Copete e Bruno Henrique. Por outro lado, o técnico terá o retorno de Gustavo Henrique.

O Fluminense volta a jogar no Pacaembu após 1 ano e 5 meses. O último jogo foi pelo Campeonato Carioca de 2016, contra o Flamengo, e o jogo terminou empatado sem gols.

No primeiro turno, Santos e Fluminense se enfrentaram no Maracanã e o Tricolor levou a melhor vencendo por 3 a 2. Henrique Dourado foi o destaque do jogo com dois gols.