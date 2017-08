Voltando de lesão, Renato e Ricardo Oliveira ficam à disposição no Santos para enfrentar Cruzeiro

Foto: Divulgação/Santos FC

O Santos pode ganhar reforços para enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo, às 19h, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cinco jogadores podem se liberados pelo Departamento Médico para alegria do técnico Levir Culpi. O único desfalque certo é Vitor Bueno, que operou o joelho direito e só voltará em 2018. As chances de Renato e Ricardo Oliveira voltarem é grande. Já Luiz Felipe, Matheus Jesus e Vecchio também podem voltar, mas as chances são menores.

O volante Renato está recuperado das dores musculares na coxa, mas a comissão técnica do Santos decidiu ter mais uma semana de preparação, isso custou o jogador ficar de fora da partida contra o Coritiba. Se nenhum novo problema físico ocorrer, o atleta será relacionado. Já Ricardo Oliveira sofreu uma pancada nas costas e perdeu momentaneamente o movimento dos braços. Nos exames realizados pelo DM santista, não acusaram nenhuma lesão ou contusão. O artilheiro do peixe deve voltar aos treinamentos normalmente a partir de terça (22) e ficar à disposição do treinador.

O zagueiro Luiz Felipe após ficar 8 meses fora por uma cirurgia no joelho, está totalmente recuperado. O jogador agora tentará reconquistar espaço no time titular de Levir. O volante Matheus Jesus não joga pelo Santos desde março, o atleta santista participou dos treinos normalmente, mas apresentou cansaço e desgaste físico. A evolução durante a semana vai determinar se ele pode ou não estrear em Belo Horizonte. Já o argentino Vecchio é o tem as menores chances de voltar na próxima partida. O meia vem se recuperando de lesão muscular no adutor direito. a expectativa dos médicos é de que seja liberado nesta semana. A previsão é de que retorne no clássico contra o Corinthians, no dia 10 de setembro, na Vila Belmiro.