Santos se prepara para duelar contra o Cruzeiro  e volante Renato volta ao time titular

Renato treina entre os titulares (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

A equipe santista viajará a Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, às 19h deste domingo (27) e Levir Culpi realizou mudanças na equipe durante o treino desta sexta-feira (25). Haverá mais um treinamento na manhã deste sábado (26), antes da viagem.

Em atividade fechada para a imprensa, no CT Rei Pelé, Léo Cittadini foi sacado do time titular, dando lugar para Renato formar a dupla de volantes junto a Alison. Com isso, o Santos deve entrar em campo com Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Renato e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

A zaga titular que atualmente conta com Lucas Veríssimo e David Braz ganhou a sombra de Gustavo Henrique, recuperado da sua lesão no joelho esquerdo que o afastou dos gramados por 11 meses.“Fiquei muito feliz pela volta. Estou me sentindo bem, forte e confiante. Todos me passaram confiança. Espero agora continuar crescendo. Temos que estar prontos para quando o professor Levir precisar da gente, estar à disposição. É uma disputa boa e procuro buscar o espaço. Quando jogar, vou buscar fazer o meu melhor”, comentou Gustavo.

Formado na base do Alvinegro, o zagueiro deve ficar de fora da partida em Minas por conta de dores na panturrilha, mas afirmar pretender se destacar para provar que merece a titularidade de volta. “É uma disputa sadia. O Santos está bem servido de zagueiros. Fico feliz pela fase que a defesa está passando. Braz e Lucas têm jogado muito bem. Noguera correspondeu quando entrou e ainda tem a volta do Luiz Felipe e a minha. O Santos ganha muito com isso. Só espero corresponder quando for solicitado”, disse o zagueiro, em entrevista ao site oficial do Santos.