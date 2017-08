Frustrado, zagueiro Lucas Veríssimo lamenta chance de aproximar do Corinthians

Santos não vence no Campeonato Brasileiro há 4 jogos (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Na noite deste domingo, o Santos foi ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro e ficou apenas no 1 a 1, chegando ao quarto empate consecutivo no Brasileirão. O resultado decepcionou os santistas, já que o Corinthians perdeu para o Atlético-GO e uma vitória do Peixe diminuiria a distância entre os times.

Lucas Veríssimo lamentou o placar e as chances perdidas no jogo. O zagueiro reconheceu que a rodada seria a ideal para se aproximar do rival. "Essa rodada era boa pra gente se aproximar do Corinthians, já que eles tropeçaram. Faltou a gente concluir a gol, tivemos chance de fazer o segundo gol e matar o jogo. Infelizmente, quem não faz toma. Numa jogada isolada eles conguiram o empate. Mas é continuar de cabeça erguida, temos muito chão pela frente", disse o camisa 28 na saída do campo.

Já o meia Lucas Lima disse que faltou atenção da parte dos jogadores para sair com a vitória. Ele participou da jogada do gol santista. "Acho que nosso time deveria continuar pressionando lá na frente como fez no primeiro tempo. O Cruzeiro achou um gol e depois pressionou nossa equipe. Sabíamos que eles iam pressionar, mas faltou um pouquinho de atenção nossa para segurar o resultado", afirmou o meia.

O resultado deixa a equipe alvinegra estacionada na terceira posição, com 38 pontos. A equipe volta a campo apenas daqui a duas semanas, no dia 12 de setembro, no clássico paulista contra o Corinthians. Um confronto direto e uma nova oportunidade para tentar diminuir a distância de 12 pontos.