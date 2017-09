Bruno Henrique minimiza fator casa em clássico contra Corinthians: "Não existe favorito"

Foto: Alexandre Scheider/Getty Image

Ocupando a terceira posição do Brasileiro, a equipe do Santos busca a vitória no próximo domingo (10), contra o Corinthians, pela 23° rodada do campeonato. Após três meses do último confronto, onde o líder ganhou por 2 a 0, as equipes paulistas se reencontram e o Peixe procura diminuir a vantagem e ainda lutar pela liderança do torneio.

Houveram algumas mudanças desde a última partida entre eles. O técnico Dorival Júnior deixou a equipe depois de começar mal o campeonato, quando ainda permanecia próxima a zona de rebaixamento. As mudanças vieram de forma positiva para o clube que, depois de contratar Levir Culpi, atual técnico santista, subiu na tabela, ocupando agora a terceira posição do Brasileiro com 38 pontos. O líder Corinthians buscará de qualquer forma mais uma vitória podendo assim se distanciar do Grêmio, agora sete pontos atrás.

Com boa fase, o Peixe segue a 15 jogos sem perder, com apenas 12 pontos do Timão, tendo a melhor sequência invicta, mas já começa a pensar nas quartas de final da Libertadores que iniciará na próxima semana.

O atacante Bruno Henrique destaca boa fase de rival e não vê favorito para o clássico.

“O time deles está bem no campeonato, tem bom plantel, mas a gente também tem e jogaremos em casa. Eu acho que clássico não tem favorito. Eu penso que o time que errar menos, ganha. O que der mais conta do jogo, ganhará o clássico” - destacou o atacante alvinegro.

O clássico na Vila Belmiro terá transmissão em tempo real online minuto a minuto à partir das 16h no horário de Brasília. O Santos vem de empate sem gols, enquanto o Corinthians perdeu em casa para o lanterna Atlético-GO.