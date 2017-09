Santos e Corinthians fazem duelo decisivo na Vila Belmiro

Na tarde deste domingo (10), o Santos receberá o líder do campeonato, o Corinthians, que tenta manter a vantagem de sete pontos para seus concorrentes. A partida ocorrerá na Vila Belmiro, às 16h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Santos precisa vencer a partida se quiser ainda sonhar com o titulo do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro praiano está há 15 jogos invicto no Brasileirão, mas está a 10 pontos do seu rival, com uma derrota a distância aumentaria para 13 pontos em 15 jogos.

Já o Corinthians, buscará a vitória para seguir com sete pontos na frente do Grêmio, ou aumentar para dez se o Tricolor for derrotado pelo Vasco, no sábado (9). O Timão vem de uma derrota surpreendente para o Atlético-GO, na Arena Corinthians, e tentará se recuperar dessa derrota com uma vitória no clássico paulista.

Na história do clássico dos Alvinegros, o Timão leva a melhor sobre o Peixe. Com 130 vitórias, contra 103 vitórias da equipe santista e 90 empates.

Sem David Braz e Nilmar, Levir prepara Santos e diz que não mudará estilo de jogo

O Santos terá dois desfalques para o clássico, são eles: David Braz, que está suspenso, e o reserva Nilmar, com conjuntivite. Gustavo Henrique será o substituto de Braz.

Levir Culpi falou que o Peixe não mudará o estilo de jogo, mesmo que o Corinthians leve a melhor contra equipes que jogam no estilo de jogo da equipe santista.

"Se você considerar o que Corinthians, Santos e Barcelona jogam, todos têm campo para evoluir. Não acho que dá para acertar o time se quiser fazer algo diferente sempre. Tem que ter uma base e melhorar o time, mesmo tomando pancadas, time vai aprendendo e encaixando. Fica pior com mudanças. Mesma coisa com técnicos, fica mais longe do acerto. Pode até ganhar, a bola entra, mas estabilidade e regularidade é continuidade, errando e acertando" disse Levir Culpi, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Sem David Braz, Levir brincou sobre substituto na defesa santista."Fiquei impressionado com a zaga do Santos, é raro ter vários jogadores com tanta qualidade. É muito difícil escalar. O Santos está bem formado no sistema defensivo. Sobre o Gustavo, não tenho preocupação. É só fazer um sorteio e escalar" concluiu.

Provável Santos: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Alison e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Carille fala que com uma vitória no domingo pode tirar rival da briga pelo título

O treinador Corinthiano acredita que se vencer o Santos, na Vila Belmiro, pode praticamente tirar o Peixe da briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Carille previu um confronto disputado na casa do Peixe e espera que a equipe da casa saia mais para o jogo, diante da sua torcida. O treinador lembrou que, se o Timão vencer no domingo (10), a vantagem irá subir para 15 pontos, sendo difícil de se reverter em 15 rodadas do Campeonato Brasileiro.

"Não adianta pensar nos adversários. Mas hoje o Santos é um concorrente direto. Se vencermos, a diferença sobe para 15 pontos. Empatando, continua em 12. Tirar isso em menos de um turno é difícil, embora não impossível. A gente praticamente elimina um adversário."

"Se o Santos pensa em alguma coisa no Brasileiro, vai ser muito importante para eles a vitória sobre nós. Eles vão ter que sair mais. O Santos tem característica de velocidade, Bruno Henrique, Copete, Kayke, Ricardo Oliveira... mas eu não sei quem vem de lá, porque eles têm um jogo difícil contra o Barcelona, em Guayaquil." concluiu Carille.

Carille poderá ter uma perda por conta de lesão muscular, o lateral-esquerdo Guilherme Arana passou a ser dúvida após deixar treino dessa sexta-feira (08) antes dos demais atletas, apontando para a coxa direita, a mesma que machucou no último dia 19, fazendo que o atleta ficasse de fora dos jogos contra a Chapecoense e Atlético-GO. Se Arana não tiver condição de jogo, Marciel deverá ser o titular.

"Vamos aguardar até amanhã (sábado). Ele vinha treinando bem e não sentiu nada. Hoje (sexta) achamos que foi a fibrose que incomodou um pouco. Vamos ver amanhã. Se não jogar ele, vai o Marciel" comentou o técnico Fábio Carille, em entrevista coletiva.

Provável Corinthians: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana (Marciel); Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

