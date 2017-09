Lucas Lima põe vitória na conta da torcida: "Quando a Vila está cheia, é difícil ganhar de nós"

Google Plus

Lucas Lima teve atuação digna de camisa 10 (Foto: Divulgação/Santos FC)

O Santos aproveitou a tarde brilhante de Lucas Lima e derrotou por 2 a 0 o líder Corinthians, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O meia santista fez valer a 10 nas costas e coordenou o time para a vitória, primeiro abrindo o placar e depois participando do segundo gol, de Ricado Oliveira.

Sendo decisivo na partida, Lucas optou por valorizar o apoio dos mais de 12 mil presentes que estiveram na Vila nesta tarde. Ainda assim, não deixou de celebrar as marcas alcançadas. O craque do Peixe vem contribuindo com os passes para gol. São 15 assistências, número superior ao de 2016, que foram 10.

“Não gosto de me avaliar. Vou deixar para vocês. Venho trabalhando desde o começo do ano. Venho fazendo poucos gols, mas sou líder de assistências no ano. Criamos bastante, tivemos muito volume. Por ser um clássico, creio que equipe jogou muito bem hoje, estávamos descansados. E na Vila é assim, quando está cheia, é difícil ganhar de nós”, exaltou o meia.

Conquistados os três pontos, o Alvinegro Praiano diminuiu a distância para o rival, que consequentemente, ficou paralisado nos 50. Com o título ainda em aberto, o camisa 10 segue confiante com a chance de alcançar a primeira colocação.

“A campanha que eles vinham fazendo era difícil manter, sabíamos que eles iriam tropeçar. Graças a Deus conseguimos tirar mais três pontos deles. Agora é torcer para que eles tropecem para a gente tirar ainda mais a vantagem deles”, finalizou.