Jogo Barcelona de Guayaquil  x Santos AO VIVO pela Libertadores 2017 (0-0)

Google Plus

Árbitro: Daniel Fedorczuk (URU)



Assistentes: Richard Trinidad e Daniel Popovits (ambos do Uruguai)

A provável escalação do Barcelona: Banguera; Pedro Velasco, Darío Aimar, Arreaga e Pineida; Gabriel Márquez, Oyola, Marcos Caicedo, Damian Diaz e Ayovi (Castillo); Jonatan Álvez

O Peixe deve ir a campo com Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Alison e Lucas Lima; Bruno Henrique, Thiago Ribeiro e Ricardo Oliveira.

Goleiros: Vanderlei e João Paulo

Laterais: Victor Ferraz, Zeca e Daniel Guedes

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique

Meio-campistas: Alison, Renato, Lucas Lima, Leandro Donizete e Jean Mota

Atacantes: Bruno Henrique, Copete, Ricardo Oliveira, Kayke e Thiago Ribeiro

Com as ausências, os substitutos serão Noguera e Vladimir Hernández. No entanto, não devem ser titulares, já que o comandante tem David Braz e Thiago Ribeiro à disposição.

O técnico Levir Culpi relacionou 18 jogadores para a partida, mas teve que cortar o zagueiro, que sentiu fortes dores nas costas, e o atacante, que teve problema na coxa.

Gustavo Henrique e Copete não irão viajar para o Equador junto com o elenco e comissão técnica do Santos para encarar o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, às 21h45, pela Copa Libertadores.

Barcelona de Guayaquil e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.