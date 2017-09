Resultado Barcelona-EQU x Santos na Copa Libertadores 2017 (1-1)

50' FIM DE JOGO!! Barcelona e Santos empatam em 1 a 1. Decisão é na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro.

48' Ayoví recebe lançamento dentro da área, mas Vanderlei antecipa a jogada e fica com a bola.

47' AMARELOU BOTAFOGO! Cartão amarelo para Vanderlei

46' Ayoví ganha no alto, tenta a finalização, mas é travado por David Braz

45' O juiz marca mais 5 minutos de acréscimo

42' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Bruno Henrique e entra Vladimir Hernández

40' VANDERLEI SENSACIONAL!! Castillo antecipa cruzamento na pequena área e, cara a cara com Vanderlei, é parado pelo goleiro, que faz mais um milagre e salva o Santos da virada

39' Damián Díaz cruza na área, mas David Braz afasta.

33' GOL DO BARCELONA! Díaz cobra escanteio, Álvez ganha no alto e empata o placar no Equador

33' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai Matías Oyola e entra Washington Vera

31' VANDERLEI SENSACIONAL!! Damián Díaz recebe na direita, corta para o meio e finaliza colocado. Vanderlei faz mais uma linda defesa!

30' Kayke bate falta com muita força e categoria e Banguera faz belíssima defesa para salvar o Barcelona!

29' Bruno Henrique avança em velocidade e sofre falta na intermediária.

26' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai Marcos Caicedo e entra Erick Castillo

24' AMARELOU SANTOS! Cartão amarelo para Kayke

23' Ayoví cruza da direita e Díaz, mas Vanderlei fica com a bola.

22' Ayoví recebe na direita, se livra de Zeca e finaliza. Bola passa por todo mundo e sai em lateral.

19' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Lucas Lima e entra Jean Mota

19' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai Esterilla e entra José Ayoví

18' Lucas Lima fica caído no gramado. Meia colocou a mão na coxa esquerda na queda. Recebe atendimento médico.

15' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Thiago Ribeiro e entra Kayke

10' AMARELOU BARCELONA! Cartão amarelo para Aimar

08' Caicedo recebe na entrada na área, tenta finalização e bola para na defesa do Santos.

04' Jonatan Álvez tromba com Vanderlei e comete falta no goleiro do Santos, que cai no gramado e recebe atendimento médico.

01' Lucas Lima cobra falta, David Braz desvia de cabeça e deixa Bruno Henrique livre pra marcar

00' Lucas Lima sofre falta muito dura de Beder Caicedo.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Barcelona 0 x 0 Santos

46' Caicedo tenta tabela do Díaz, mas Victor Ferraz antecipa jogada e afasta.

43' Velasco tabela com Esterilla, mas é desarmado por Zeca

42' Marques invade a área do Santos, tenta o cruzamento, mas bola sai pela linha de fundo.

41' Lucas Lima cobra escanteio, e zaga do Barcelona afasta o perigo.

40' Caicedo alça bola na área, mas Díaz não consegue o domínio

39' David Braz faz falta em Jonatan Álvez no meio de campo.

32' Lucas Veríssimo falha na saída de bola, Caicedo aproveita e avança pela esquerda. Atacante cruza e Vanderlei sai de soco para afastar.

29' Jonatan Álvez tenta a enfiada de bola para Marcos Caicedo, mas Victor Ferraz antecipa a jogada

27' Lucas Lima cobra fala na cabeça de Bruno Henrique, mas goleiro defende a finalização

26' Ricardo Oliveira ficou caído no gramado após sofrer a falta. Atacante recebe atendimento médico.

23' AMARELOU BARCELONA! Cartão amarelo para Esterilla

16' Lucas Lima cobra escanteio, Lucas Veríssimo escora para David Braz. Arbitragem flagra impedimento do zagueiro no lance.

16' Zeca avança o campo todo, tenta o passe para Ricardo Oliveira na área, mas Arreaga corta para escanteio!

15' Cobrança feita pelo Barcelona de escanteio é muito forte, passa por toda a área e sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Santos

11' Damián Díaz recebe na entrada da área e finaliza. Bola vai acima do gol defendido por Vanderlei.

09' Lucas Lima comete falta em Díaz

06' VANDERLEI!! Johnatan Álvez na pequena área, finaliza muito forte e Vanderlei, com uma mão, faz milagre para salvar o Santos!

04' Santos tenta encontrar espaços, mas esbarra na boa marcação do Barcelona

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO!

Hinos executados, times em seus lados. Acabou a espera!

Santos e Barcelona em campo!

BARCELONA ESCALADO

SANTOS ESCALADO

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Barcelona SC x Santos ao vivo no Equador, na Copa Conmebol Libertadores 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Árbitro: Daniel Fedorczuk (URU)



Assistentes: Richard Trinidad e Daniel Popovits (ambos do Uruguai)

A provável escalação do Barcelona: Banguera; Pedro Velasco, Darío Aimar, Arreaga e Pineida; Gabriel Márquez, Oyola, Marcos Caicedo, Damian Diaz e Ayovi (Castillo); Jonatan Álvez

O Peixe deve ir a campo com Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Alison e Lucas Lima; Bruno Henrique, Thiago Ribeiro e Ricardo Oliveira.

Goleiros: Vanderlei e João Paulo

Laterais: Victor Ferraz, Zeca e Daniel Guedes

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique

Meio-campistas: Alison, Renato, Lucas Lima, Leandro Donizete e Jean Mota

Atacantes: Bruno Henrique, Copete, Ricardo Oliveira, Kayke e Thiago Ribeiro

Com as ausências, os substitutos serão Noguera e Vladimir Hernández. No entanto, não devem ser titulares, já que o comandante tem David Braz e Thiago Ribeiro à disposição.

O técnico Levir Culpi relacionou 18 jogadores para a partida, mas teve que cortar o zagueiro, que sentiu fortes dores nas costas, e o atacante, que teve problema na coxa.

Gustavo Henrique e Copete não irão viajar para o Equador junto com o elenco e comissão técnica do Santos para encarar o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, às 21h45, pela Copa Libertadores.

Barcelona de Guayaquil e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.