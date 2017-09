Após empate no Equador, Levir elogia atuação do Santos: "Estou muito feliz"

Foto: Ivan Stori/Santos FC

Após o empate em 1 a 1 entre Barcelona-EQU e Santos, no primeiro jogo das quartas de final da Taça Libertadores, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, o treinador Levir Culpi, da equipe visitante, elogiou a postura de seu time. " O que vimos foi um jogo extremamente físico, baseado nas bolas de linha de fundo e cruzamentos, principalmente do Barcelona. Não tivemos muitas oportunidades, mesmo assim tivemos duas ou três ótimas chances no primeiro tempo. Sofremos um gol de bola parada. Estou muito feliz com o empenho dos jogadores. Todos se entregaram e deram 100%", disse.

"Agora é nossa vez, vamos jogar em casa, com nossa torcida. Podemos render ainda mais em casa e com o apoio do torcedor. Se pensarmos no equilíbrio que é a Libertadores, a vantagem é muito boa. Teremos agora a nossa torcida e a oportunidade de fazer um gol e liquidar o jogo", completou.

A próxima partida do Alvinegro Praiano será contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Visando o confronto da volta na Libertadores, que será na próxima quarta (20), e contando com as suspensões de Lucas Lima, Lucas Veríssimo e Victor Ferraz, o treinador afirmou que poderão haver mudanças siginificativas na equipe titular:

"Com certeza teremos modificações contra o Botafogo, mas é preciso esperar, amanhã teremos treinamento, temos tempo suficiente de armarmos o time para esse jogo também.", finalizou