Santos enfrenta Barcelona-EQU valendo vaga na semi da Libertadores

Valendo uma vaga nas semi-finais da Copa Libertadores da América, o Santos enfrenta o Barcelona de Guayaquil, pela partida de volta das quartas. A partida acontece nessa quarta (20), às 21h45, na Vila Belmiro. Na primeira partida entre as duas equipes, grande atuação de Vanderlei e empate por 1 a 1, o que dá ao time santista a vantagem de empatar sem gols para conseguir a classificação. Quem vencer, enfrentará Botafogo ou Grêmio. O peruano Víctor Carrillo ficará a cargo da arbitragem.

Depois de um empate na primeira partida, o Santos quer aproveitar o fator casa para se classificar. Não à toa, o time tem 100% de aproveitamento em seus domínios na Libertadores, tendo sofrido apenas dois gols em quatro jogos. Além disso, o Peixe também conta com a tradição de quem tem vários títulos continentais no currículo.

O Barcelona de Guayaquil não está para brincadeira na Libertadores. Depois de ter empatado em número de pontos na primeira fase com o Botafogo e ter deixado importantes times para trás, como Estudiantes e Atlético Nacional, o time equatoriano eliminou o Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, após uma emocionante disputa de penaltis.

Há vida sem Renato e Lucas Lima

Não há como negar que Lucas Lima e Renato são alguns dos pilares do Santos em toda a temporada. Por isso, fica difícil imaginar a equipe sem os dois na equipe titular. O primeiro inclusive, deve ficar fora por até um mês, após ser reavaliado no último fim de semana e diagnosticado com uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita. Já o experiente volante também está fora da partida por conta de edemas na coxa e tornozelo direito.

Para o lugar de Lucas, o substituto será o jovem Jean Mota, de 23 anos. O jogador que chegou em 2016 ao Santos após se destacar no Fortaleza, tem sido peça importante para o técnico Levir Culpi, principalmente entrando no decorrer do jogo, por ser um jogador mais vertical e que chega muito bem a frente, explorando sua velocidade.

No lugar de Renato, Culpi já decidiu que a vaga ficará com Vecchio. O argentino, que chegou com status de grande jogador, mas que perdeu espaço após desentendimento com o ex-técnico Dorival Junior, tendo sido por consequência afastado do time e quase culminando na sua saída do time santista, agora vive uma nova fase na equipe, se tornando peça importante.

A preocupação fica por conta do pouco tempo de titular, pois o jogador não tem atuado muito tempo como titular. Apesar disso, o jogador, em entrevista coletiva concedida no Rei Pelé, fez questão de minimizar isso, exaltando o trabalho feito nos treinamentos durante a temporada. Além disso, ele também falou da importância do Santos manter a característica ofensiva, para não ser surpreendido.

"Foram quase dois meses de trabalho. Quase sete horas por dia. Me sinto muito bem. Vou jogar 90 minutos sem problemas", frisou. "Nada foi de graça e somos invictos por muito trabalho. Amanhã será uma final. Tentaremos a vitória, sabemos que a libertadores é perigosa. Eles são muito fortes fisicamente e muito rápidos. Mas tenho a teoria de que a inteligência ganha da força", analisou.

Apesar de todos os indícios, Levir fará um último treino fechado e só divulgará a escalação momentos antes da partida. Se todas as expectativas forem confirmadas, o Santos irá a campo com: Vanderlei; Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Vecchio e Jean Mota; Copete. Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Barcelona aposta no retrospecto fora de casa

Para a partida contra o Santos, o Barcelona de Guayaquil chega a São Paulo para a partida do ano na sua temporada. Precisando marcar pelo menos um gol para sair classificado, o time precisa repetir a atuação de três dos quatro jogos que fez fora de casa na Libertadores, quando conseguiu marcar e inclusive sair com duas vitórias na bagagem.

Os dois desfalques dos Canários, como são conhecidos os jogadores do time equatoriano são o lateral-esquerdo Mario Pineida e o atacante Ariel Nahuélpan, que inclusive teve passagens pelo futebol brasileiro. O primeiro se recupera de um mal-estar e foi retirado da delegação, enquanto o segundo está com uma lesão em um dos dedos do pé. No lugar de Pineida, Caicedo continuará como titular. Já Ariel é reserva e por isso não preocupa.

Guillermo Almada, técnico do Barcelona, demonstrou otimismo em relação ao confronto dessa quarta, em entrevista à imprensa equatoriana: "O meu coração e o meu planejamento me dizem que vamos nos classificar. Sou otimista por natureza", afirmou.

Sem surpresas, o time deve ser repetido em relação ao primeiro jogo, portanto com: Banguera; Velasco, Aimar, Arreaga e Caicedo; Gabriel Marques, Vera e Díaz; Marcos Caicedo, Esterilla e Jonatan Álvez.