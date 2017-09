Ricardo Oliveira lamenta eliminação e critica desempenho do Santos

Google Plus

Foto: Ricardo Nogueira/Getty Images

Na noite dessa quarta-feira (20), o Santos perdeu para o Barcelona-EQU por 1 a 0 e foi eliminado da Copa Libertadores. O Peixe, que ainda não havia perdido na competição, sofreu gol no segundo tempo e, mesmo com um a mais, não conseguiu empatar.

Na saída de campo, o atacante Ricardo Oliveira deu entrevista e lamentou muito a eliminação. Para ele, o desempenho foi abaixo do esperado, visto que a proposta de jogo ideal não foi executada dentro de campo.

"Estivemos muito aquém do que podemos fazer. Essa é a verdade. Não conseguimos jogar hoje, não conseguimos ser criativos. Procuramos um jogo de ligação direta e de contato, e não fizemos nosso jogo. Estivemos muito aquém, muito aquém, haja visto que perdemos a classificação em casa."

A ausência de atletas importantes, como Lucas Lima e Renato, também foi comentada pelo artilheiro. Ricardo Oliveira insistiu que é importante não focar nisso, mostrando-se realista sobre o resultado obtido.

"Não dá para ficar se apegando nos desfalques agora. Temos jogadores que vestem a camisa e confiamos em todos. Infelizmente, não conseguimos fazer nosso jogo e saímos daqui tristes. (...) Este sentimento é ruim, é péssimo. Depois do grande jogo que a gente fez lá. Vou falar o quê? Acabamos sendo eliminados em casa."

Depois dessa partida, o Santos voltará a campo contra o Atlético-PR, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será na Vila Belmiro, e está marcado para as 21h do sábado (23).