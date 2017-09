Santos recebe Atlético-PR para esquecer eliminação na Libertadores

Eliminados da Copa Libertadores, Santos e Atlético Paranaense concentram suas atenções no Brasileirão e se enfrentam neste sábado (23), na Vila Belmiro, às 21h, em busca de uma arrancada no campeonato. Na temporada, as equipes já duelaram três vezes e o alvinegro levou a melhor em todas.

Na última quarta-feira (20), Santos foi derrotado por 1 a 0 para o Barcelona de Guayaquil e está na está na terceira colocação do nacional com 41 pontos. Enquanto isso, o Atlético vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense e soma 34 pontos, no oitavo lugar.

A arbitragem será comandada por Ricardo Marques Ribeiro (MG),com assistência de Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

Com apenas uma mudança, Levir deve manter base do Santos para o duelo

Em relação ao time derrotado no meio da semana, há apenas uma mudança. Sem Leandro Donizete, suspenso, Jean Mota vai ser titular ao lado de Alison e Vecchio no meio-campo. A equipe deve ir a campo com: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Vecchio e Jean Mota; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

No Departamento Médico, estão os jogadores Victor Ferraz com lombalgia, Renato com edemas na coxa e tornozelo direito e Lucas Lima com uma lesão muscular na coxa direita.

O último treinamento antes da partida foi nesta sexta-feira (22), onde os atletas realizaram um regenerativo no centro de treinamento e tiveram uma conversa com Levir Culpi. Em seguida, os jogadores participaram de um rachão e o resto do trabalho foi com bola parada, fechado para a imprensa.

Mirando G-6, Atlético entra em campo com força máxima

O técnico Fabiano Soares terá todos seus principais atletas à disposição neste sábado. Não tem problemas de contusão ou suspensão. O meia Guilherme e o atacante Lucas Fernandes, que ficaram de fora do jogo contra o Fluminense estão aptos a jogar.

O provável time para encarar entrar em campo é Weverton; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Fabrício; Pavez, Lucho González (Matheus Rossetto) e Guilherme; Nikão, Felipe Gedoz (Lucas Fernandes) e Ribamar.

A equipe rubro-negra pretende se aproveitar do momento do Santos para conquistar o triunfo, porém prevê dificuldades. “O jogo será muito mais difícil, mas nada que não saibamos. Vamos fazer o nosso, tentar fazer um bom jogo para ter mais possibilidade de ganhar, é isso que queremos. Passaram por um momento difícil na quarta, desconectam na quinta e, na sexta, treinam e vão para o jogo. Vão mais fortalecidos. Não temos nada que se meter na vida contrária. Sabemos o que temos que fazer. É tentar fazer um bom jogo para ter mais possibilidade de ganhar”, afirmou Fabiano Soares.