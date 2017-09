Bruno Henrique marca e Santos vence Atlético-PR para dormir na vice-liderança

Na noite deste sábado (23), o Santos recebeu o Atlético-PR, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique e irá dormir na vice-liderança do campeonato nacional.

Com a vitória, o Santos sobe para vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Grêmio, que joga amanhã. A equipe paulista volta a entrar em campo no próximo sábado (30), em um clássico, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Já o Atlético-PR com a derrota, segue na oitava colocação, e pode perder algumas posições no restante da rodada. O Furacão volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (1º), contra o Atlético-MG, na Arena da Baixada.

Em primeiro tempo equilibrado, Bruno Henrique abre o placar para o Peixe

O Peixe foi quem primeiro assustou o adversário. Aos 16 minutos, Bruno Henrique finalizou de fora da área e Weverton foi no canto e fez uma bela defesa. Aos 23, Copete lançou Ricardo Oliveira, que finalizou de primeira para fora.

O Atlético-PR resolveu responder. Aos 25, Gedoz passou fácil por Alison e finalizou forte de fora da área. Vanderlei fez uma grande defesa. Oito minutos depois, Gedoz recebeu de Fabrício, e finalizou para fora.

Aos 34 minutos, o Peixe abriu o placar. Jean Mota mandou uma bomba de fora da área, Weverton espalmou nos pés de Bruno Henrique, que só teve o trabalho de empurrar para as redes, para a felicidade da torcida santista.

Segundo tempo com muitas chances mas Peixe segura o placar

Logo no incio do segundo tempo, o Peixe quase ampliou. Em jogada individual, Bruno Henrique se livrou de dois marcadores e finalizou por cima do gol de Weverton. Aos 14', Daniel Guedes cruzou da direita e o colombiano Copete cabeceou com perigo, assustando Weverton.

Na metade da segunda etapa, o Furacão pressionou o Santos. Aos 24, Fabrício finalizou e assustou Vanderlei, a bola passou muito perto do gol. Dois minutos depois, Nikão tabelou e tocou para Ribamar, deslocando Vanderlei. O atacante finalizou em cima de David Braz, que salvou o Peixe.

Aos 36', Daniel Guedes se livrou de marcação, em uma bela jogada individual, entrou na área e tentou a finalização. A bola passou muito perto do gol. No último minuto do jogo, o Santos saiu rápido em contra-ataque, Ricardo Oliveira tocou para Serginho, que finalizou. Weverton largou a bola nos pés de Bruno Henrique, que finalizou por cima do gol.