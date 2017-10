Santos vence clássico contra Palmeiras e fica a sete pontos do líder Corinthians

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, São Paulo

Foi com a vitória no clássico deste sábado (30), que o Santos conseguiu sua segunda vitória em cima do Palmeiras neste Campeonato Brasileiro. Em jogo na casa do adversário, o time da Baixada Santista saiu vitorioso com o gol de Ricardo Oliveira, o único da noite.

Com o resultado, o Santos se consolida na segunda colocação do campeonato com 47 pontos e vê a distância pro outro rival, Corinthians, diminuir. O Palmeiras, com a derrota, estaciona na quarta posição, ficando 4 pontos atrás do Peixe. Na próxima rodada, o Verdão enfrenta o Bahia no Pacaembu enquanto o Santos vai até Campinas em duelo contra a Ponte Preta.

Primeiro tempo de muita chuva e gramado pesado

A primeira etapa da partida foi marcada por uma chuva torrencial que resultou em um gramado inundado, já que o sistema de drenagem do Allianz Parque não foi suficiente para sugar a água. Apesar disso, diferente do esperado, o jogo fluiu bem desde o começo, com bastante movimentação de ambos os times. Foi aos 6 minutos que surgiu a primeira chance do Palmeiras, quando Jean apareceu bem posicionado dentro da área, mas foi travado na hora da conclusão. A resposta santista veio um minuto depois, quando Copete recebeu em velocidade pela direita do ataque, mas mandou um chute rasteiro fraco pra fora.

Com o gramado molhado a tendência era um jogo brigado e marcado por faltas. Foi exatamente isso que ocorreu desde o 1° tempo, já que aos 10 minutos o Santos já havia cometido 4 faltas e o Palmeiras, três. Muito por isso, a bola ficou mais tempo parada, 56%, do que rolando, 44%, no mesmo período.

Aos 16 minutos, o clube santista chegou com perigo pela esquerda, Zeca aproveitou a oportunidade e fez um cruzamento forte pra área, pra Fernando Prass espalmar a bola. Nesse momento as equipes já tinham se acostumado com o campo pesado e colocavam a bola no pé para trabalhar. No Palmeiras, a maioria das jogadas rasteiras saiam dos pés de William, já no Santos o responsável pelas melhores jogadas era Matheus Jesus.

Cinco minutos depois, o Santos já não se sentia mais acuado como no começo e já achava espaços na defesa palmeirense. Foi o que aconteceu aos 25 minutos, quando Daniel Guedes fez boa jogada pela direita (a lateral esquerda do Palmeiras, com Zé Roberto, se desdobrava pra marcar o jogador). A bola sobrou pra Ricardo Oliveira, que bateu mas Fernando Prass caiu pra defesa. Essa jogada aconteceu 4 minutos após Moisés desperdiçar duas jogadas para o time Alviverde.

Já nos últimos minutos os times estavam mais ofensivos, principalmente o Alvinegro praiano. Aos 38, no rebote de um escanteio, Jean mandou um chute forte muito perigoso à direita da meta defendida por Vanderlei. Um minuto depois, Zeca chuta uma bola que desviou em Luan e subiu. Prass saiu do gol para corte curto, e Jean Mota mandou um chute perigoso na sequência. A última boa jogada e a chance mais clara de gol do Santos ocorreu aos 46 minutos: após boa jogada de Daniel Guedes, que contou com a falha da zaga palmeirense, Ricardo Oliveira concluiu para uma defesa gigante com o pé de Fernando Prass.

Segundo tempo de muita pressão palmeirense

No início da etapa final, a condição do campo era muito melhor, mas a chuva não havia parado. Muito pela exigência de movimentação do gramado, o técnico Cuca colocou Thiago Santos no lugar de Zé Roberto, que sofria muito durante os ataques do adversário. Tchê Tchê, dessa maneira, assumiu a lateral esquerda e Thiago Santos sua posição de meio campo. A alteração pareceu funcionar, já que o Palmeiras se lançava muito mais pro ataque e conseguia frear os contra-ataques santistas.

Aos 06 minutos, Dudu recebeu dentro da pequena área, girou o corpo e tentou um chute que passou muito perto do gol de Vanderlei. Logo após a jogada o Palmeiras tentou novamente quando a bola ficou viva dentro da área adversária e após bate-rebate, Deyverson tentou chutar de primeira, mas pegou muito embaixo da bola. O mandante procurava mais o jogo trabalhando mais a bola e aos 13 minutos o Santos se mostrava acuado e aguardava o contra-ataque.

Aos 19 minutos, o comandante Alviverde tirou o volante Jean pra colocar o meia ofensivo Guerra, na tentativa de aproximar mais ainda o meio campo do ataque. 3 minutos depois o Verdão perdeu uma chance incrível: Moisés cruzou na direita e a bola passa por Deyverson e Dudu na pequena área. Nenhum dos dois conseguiram concluir. Até os 28 minutos, as tentativas do Santos de sair pro ataque eram nulas, já que o time inteiro estava na defesa.

Esse fato continuou até os 30 minutos, quando ocorreu o gol do Alvinegro Praiano. Em raro ataque no segundo tempo, Ricardo Oliveira aproveitou uma bobeada de Guerra. Em jogada trabalhada por Jean Mota, Copete e Bruno Henrique, um cruzamento do último achou o atacante livre, que mandou para o fundo do gol.

Cuca até tentou o empate com a substituição de William por Borja, mas nenhum dos ataques do Verdão resultaram em gol. A pressão seguiu até o fim do segundo tempo e durante os acréscimos, inclusive com a presença de Fernando Prass na grande área santista pra tentar cabeceio em cobrança de escanteio, mas os feitos não foram suficientes e a conclusão pra um empate não veio. Nessa derrota, o Palmeiras perdeu a invencibilidade em cima do Santos na sua Arena.