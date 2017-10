Levir Culpi exalta desempenho santista: "me senti orgulhoso"

Foto: Divulgação/Santos Futebol Clube

Em noite chuvosa, o Palmeiras recebeu o Santos neste sábado (30), no Allianz Parque em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto direto daria à equipe vencedora a oportunidade de se aproximar ainda mais do líder Corinthians.

Apesar do jogo difícil por conta do estado do gramado da arena, o Peixe voltará para casa com os três pontos na bagagem após vencer o time alviverde por 1 a 0 com gol de Ricardo Oliveira. O técnico Levir Culpi durante entrevista coletiva ao término da partida mostrou-se satisfeito com a equipe. “Hoje, me senti orgulhoso de fazer parte deste grupo.”

Com dificuldades para montar o meio campo da equipe pela ausência de Renato, o treinador foi questionado pelo fato de Leandro Donizete que era o jogador mais cotado para a vaga não chegar nem a ser relacionado para a partida. “Donizete não veio porque simplesmente não treinou. O treino era de manhã e ele apareceu à tarde”, disse o técnico justificando a ausência do atleta.

A vaga no meio campo ficou com o jovem Matheus Jesus no qual o Levir encheu de elogios pela bela performance. “Matheus pareceu lento e sem ritmo quando chegou. Forçamos a parte física dele e estreou no jogo passado. Segurou os 90 minutos. Demonstrou qualidade técnica a ponto do Thiago, mas vamos com calma. Fez uma partida que correspondeu à altura do que fazíamos com o Thiago Maia.”

Com o resultado obtido, o Santos foi a 47 pontos e agora torce por uma derrota do Corinthians, que tem 54 e enfrentará o Cruzeiro neste domingo (01), em Belo Horizonte.