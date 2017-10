Meia Léo Cittadini será submetido a cirurgia no ombro e está fora da temporada

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

O jovem meia Léo Cittadini deslocou o ombro no dia 15 de setembro, em um treino do Alvinegro. Cittadini voltará a atuar pelo Peixe apenas em 2018, no Campeonato Paulista. O meia passará por uma cirurgia no ombro esquerdo nesta segunda-feira (2) e perderá o resto da temporada.

Mesmo após ter deslocado o ombro, no dia seguinte, o atleta participou da partida contra o Botafogo mas voltou a sentir dores, e foi substituído na metade do segundo tempo. Depois, o atleta ainda passou por um período recuperação no Cepaf, desfalcando o Peixe por mais de três partidas.

Cittadini participou apenas de 15 partidas na temporada inteira, a maioria sendo comando pelo ex-técnico Dorival Júnior. No comando de Levir, Cittadini atuou em sete partidas, sendo apenas três como titular. Nas outras quatro, ele entrou em campo na metade do segundo tempo.

O atleta se juntará no departamento médico santista com o Renato (edema no tornozelo direito), Lucas Lima (lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda), Gustavo Henrique (estiramento no joelho esquerdo), Victor Ferraz (lombalgia) e Vitor Bueno (ruptura do ligamento do joelho direito).