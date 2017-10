Recuperado de lesão, meia Lucas Lima retorna aos treinos e deve voltar contra Ponte Preta

Foto: Ivan Storti/Santos FC

O elenco santista teve folga no último domingo (08), e se reapresentou nesta segunda-feira (09), no CT Rei Pelé. Para começar a se preparar para o próximo duelo, contra a Ponte Preta, na quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Levir Culpi contava com a recuperação de dois atletas neste período sem jogos, mas provavelmente só terá um na próxima partida. Renato ficou na academia fazendo testes físicos. Enquanto, Lucas Lima voltou a trabalhar normalmente com os companheiros e provavelmente estará à disposição para o confronto contra a Macaca.

Foto: Ivan Storti/Santos FC

Lucas Lima está recuperado de uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda, sofrida na partida contra o Barcelona, em Guayaquil, pela Libertadores. Por redes sociais, o Camisa 10 já informou que estará à disposição de Levir Culpi.

Foto: Ivan Storti/Santos FC

O veterano Renato, sofreu edemas no tornozelo esquerdo e na coxa direita, na mesma partida, contra o Barcelona. Desde daquela partida, ele participou de alguns treinos, mas sempre separado do elenco. Segue sendo dúvida, se ele não jogar, Matheus Jesus deve seguir sendo titular.

O provável Santos para enfrentar a Ponte Preta é: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Matheus Jesus (Renato) e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.