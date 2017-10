Renovações de Ricardo Oliveira e Lucas Lima com Santos ficam distantes

Foto: Ivan Storti/Santos FC

O Santos está longe de conseguir renovar com dois dos seus principais atletas. A diretoria santista afirmou que se recusa a subir valores das propostas de renovação para a dupla, que tem contrato até o dia 31 de dezembro.

A diretoria já enviou propostas de renovação para a dupla há meses, mas os mesmo não responderam, deixando a direito pessimista. A diretoria diz que não vão fazer loucuras para segurar os jogadores, e que os valores oferecidos são bons.

Para Ricardo Oliveira, o Santos oferece um contrato de um ano, com o mesmo salário. O camisa 9 pede dois anos de vínculo e um aumento salarial. O atleta diz que deseja focar apenas na reta final do Campeonato Brasileiro e ainda não respondeu à diretoria.

Foto: Ivan Storti/Santos FC

Para o Lucas Lima, que está na mira do Palmeiras e já recebeu duas propostas da China. O Alvinegro ofereceu um vínculo com valor total de cerca de R$ 45 milhões até o fim de 2020. Dobrando o salário do jogador a partir da assinatura.

O Santos também deve dispensar outros três jogadores que encerram o contrato no final do ano, são eles, Kayke, Lucas Crispim e Thiago Ribeiro.

Zeca tem futuro indefinido no Peixe

Assim como Lucas Lima e Ricardo Oliveira, Zeca tem futuro incerto Santos. O lateral-esquerdo tem contrato até o fim de 2020, mas sempre é um dos mais assediados nas janelas de transferências.

Foto: Ivan Storti/Santos FC

Na última janela de verão, Zeca já havia sido procurado por Atlético de Madrid, Liverpool, Milan, e PSG, todos esses demonstrando interesse no atleta santista. Em entrevista coletiva, o lateral-esquerdo revelou também que havia recebido propostas para sair no meio do ano.

"Eu tive proposta para sair no meio do ano também. Ficamos quietos pela Libertadores. Essas coisas deixam para diretoria e meus empresários resolverem. O Santos é um grande clube e sempre aparece alguns times atrás dos jogadores. Se chegar proposta no fim do ano, vamos sentar e conversar" disse Zeca.