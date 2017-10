Santos empata com Ponte Preta e vê distancia para o líder aumentar

INCIDENCIAS: Partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Moisés Lucarelli

Na tarde desta quinta-feira (12), Ponte Preta e Santos empataram por 1 a 1 na tarde desta quinta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Macaca saiu na frente com Naldo, mas o Peixe empatou no final com Ricardo Oliveira.

Com o resultado, a Ponte Preta se manteve fora da zona de rebaixamento do campeonato com 32 pontos. O Santos, com o empate, vê a distância pro outro rival, Corinthians, aumentar para 10 pontos. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Vitória no Pacaembu, enquanto a Macaca só volta a campo na próxima rodada, contra o Palmeiras, no Pacaembu.

Ponte abre placar no inicio mas leva empate

A Ponte Preta abriu o placar no inicio da partida. Danilo cruzou, a bola bateu na mão direita de Lucca, Vanderlei espalmou e a bola sobrou limpa para Naldo empurrar para o fundo das redes.Aos 15 minutos, Lucas Lima cobrou escanteio, a bola sobrou para Matheus Jesus, que tentou de bicicleta, mas a bola desviou e saiu para escanteio.

O Santos pressionava. Em cruzamento de Daniel Guedes, Lucas Veríssimo cabeceou para uma grande defesa de Aranha, salvando o empate do Peixe. Três minutos depois, Matheus Jesus arriscou de fora da área e Aranha espalmou. No rebote, a bola sobrou para Copete que tocou para Lucas Lima chutar colocado mas a bola explodiu em cima da defesa.

No final do primeiro tempo, a Macaca perdeu uma grande chance de ampliar e em seguida, levou o empate. Aos 43', Nino Paraíba cruzou para Lucca, que sozinho, na pequena área, isolou a bola. Um minuto depois, Bruno Henrique cruzou no segundo pau para Ricardo Oliveira cabecear para o fundo do gol.

Santos fica com um a mais no segundo tempo, mas não consegue desempatar partida

Foi o Santos quem teve a primeira oportunidade no segundo tempo. Lucas Lima cruzou, Copete ajeitou e Bruno Henrique cabeceou para mais uma grande defesa de Aranha. Aos 15 minutos, Matheus Jesus fez fila e foi derrubado perto da área da Macaca. Na cobrança, Ricardo Oliveira bateu na barreira.

Aos 20 minutos, Lucas Lima driblou a defesa da Ponte, caiu na área e pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir no lance duvidoso. Aos 39, Bruno Henrique driblou Fernando Bob, que cometeu a falta. O volante levou o segundo amarelo, e foi expulso.

No final da partida, a Macaca quase desempatou. Lucca bateu de fora da área, e a bola passou com perigo à direita de Vanderlei. Um minuto depois, o Santos respondeu. Lucas Lima fez uma bela jogada, cruzou na cabeça de Bruno Henrique. O atacante cabeceou para fora, perdendo uma grande chance.